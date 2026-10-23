Tire-laits

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Notre nouveau tire-lait portable Natural Care
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.