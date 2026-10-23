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Mère utilisant un tire-lait mains libres portable Philips

Tire-laits

Plus d'efficacité et de confort, plus de temps pour se détendre

Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1

Notre nouveau tire-lait portable Natural Care

Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

*NOUVEAU* Tire-lait mains libres portable
*NOUVEAU* Tire-lait mains libres portable
Tire-laits électriques mains libres et portables simples ou doubles
Tire-lait électrique mains libres

Tire-lait électrique mains libres

Tire-lait double ou simple mains libres

Tire-laits électriques

Tire-laits électriques

Expression rapide et confortable

Tire-lait manuel

Tire-lait manuel

Confortable et facile, où que vous soyez

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Le tire-lait mains libres Philips facilite l'allaitement pour toute la famille

Votre partenaire d'allaitement

Tirer votre lait permet à toute la famille de partager les moments de complicité et l...

Libérez-vous les mains, libérez-vous du temps

Votre bébé, votre temps et votre espace personnel sont précieux. Tirez votre lait avec confiance et en toute liberté grâce à notre premier tire-lait mains libres portable doté de la technologie Natural Response qui se glisse discrètement dans votre soutien-gorge. Il vous permet de tirer votre lait efficacement ...

Tire-lait portable Philips : libérez-vous les mains
Le tire-lait portable Philips imite le rythme de tétée de votre bébé

Imite le rythme de succion de bébé

Personne ne sait mieux téter que bébé. Pour tirer efficacement votre lait, nos tire-laits s'inspirent de la succion et du rythme naturels de bébé.

Du silicone doux qui s'adapte à vous

Tous les tire-laits Philips Avent comportent du silicone souple et ajustable qui s'adapte en douceur à votre morphologie, et non l'inverse

Tire-lait Philips avec téterelle en silicone souple et adaptatif

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 