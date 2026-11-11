ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 45 jours

Projecteurs

Projecteurs (21)

1 - 12 sur 21 résultats
Trier:

  • Philips NeoPix 250 Smart
  • Philips NeoPix 250 Smart
  • Philips NeoPix 250 Smart
  • Philips NeoPix 250 Smart
  • Philips NeoPix 250 Smart

Philips NeoPix 250 Smart
Projecteur domestique

NPX250/INT
  • True Full HD 1080p
  • Socle pivotant à 180 degrés
  • Mode miroir sans fil
  • Utilisation fluide avec vos applications
Voir le produit
  • Philips NeoPix 444
  • Philips NeoPix 444
  • Philips NeoPix 444
  • Philips NeoPix 444
  • Philips NeoPix 444
  • Philips NeoPix 444

Philips NeoPix 444
Projecteur domestique

NPX444/INT
  • Taille d'écran jusqu'à 100 pouces
  • LED
  • 500 lumens ANSI
  • Socle pivotant à 360 degrés
Voir le produit
  • Philips NeoPix 550
  • Philips NeoPix 550
  • Philips NeoPix 550
  • Philips NeoPix 550

Philips NeoPix 550
Projecteur domestique

NPX550/INT
  • 100" (203 cm) en True Full HD 1080p
  • Corrections d'images multiples
  • Système audio puissant
  • Ultra-silencieux
Voir le produit
  • Philips NeoPix 150
  • Philips NeoPix 150
  • Philips NeoPix 150
  • Philips NeoPix 150

Philips NeoPix 150
Projecteur domestique

NPX150/INT
  • Socle pivotant à 180 degrés
  • Résolution Full HD 1080p
  • Taille d'écran jusqu'à 80 pouces
  • Ventilateur silencieux
Voir le produit
  • Philips NeoPix 200
  • Philips NeoPix 200
  • Philips NeoPix 200
  • Philips NeoPix 200

Philips NeoPix 200
Projecteur domestique

NPX200/INT
  • Un affichage éclatant
  • Connexions multiples
  • Haut-parleurs intégrés
  • Remarquablement compact
Voir le produit
  • Philips Screeneo UL5 Smart
  • Philips Screeneo UL5 Smart
  • Philips Screeneo UL5 Smart
  • Philips Screeneo UL5 Smart
  • Philips Screeneo UL5 Smart

Philips Screeneo UL5 Smart
Projecteur domestique

SCN355/INT
  • Écran de 100" (254 cm) à portée ultra-courte
  • Full HD avec 108 % REC2020
  • Système LuminOS, applications intégrées
  • Ultra-compact
Voir le produit
  • Philips NeoPix 530
  • Philips NeoPix 530
  • Philips NeoPix 530

Philips NeoPix 530
Projecteur domestique

NPX530/INT
  • De magnifiques images
  • Positionnement flexible
  • Connecté
  • Un silence profond et un son percutant
Voir le produit
  • Philips NeoPix 230 Smart
  • Philips NeoPix 230 Smart
  • Philips NeoPix 230 Smart
  • Philips NeoPix 230 Smart
  • Philips NeoPix 230 Smart

Philips NeoPix 230 Smart
Projecteur domestique

NPX230/INT
  • 80" (203 cm) en True Full HD 1080p
  • Système LuminOS, applications intégrées
  • Design adaptable, lampe de chevet
  • Ultra-silencieux
Voir le produit
  • Philips NeoPix 140
  • Philips NeoPix 140
  • Philips NeoPix 140
  • Philips NeoPix 140

Philips NeoPix 140
Projecteur domestique

NPX140/INT
  • Socle pivotant à 180 degrés
  • Mode miroir sans fil
  • Taille d'écran jusqu'à 65 pouces
  • Haut-parleurs intégrés
Voir le produit
  • Philips NPX160/INT
  • Philips NPX160/INT
  • Philips NPX160/INT
  • Philips NPX160/INT
  • Philips NPX160/INT

Philips NPX160/INT
Projecteur domestique

NPX160/INT
  • True Full HD 1080p
  • 250 lumens ANSI
  • Mise au point automatique et zoom numérique
  • Appareil Android TV inclus
Voir le produit
  • Philips NeoPix 244
  • Philips NeoPix 244
  • Philips NeoPix 244
  • Philips NeoPix 244

Philips NeoPix 244
Projecteur domestique

NPX244/INT
  • 80" (203 cm) en True Full HD 1080p
  • Design adaptable, lampe de chevet
  • Enceinte intégrée
  • Ultra-silencieux
Voir le produit
  • Philips NeoPix 450 Smart
  • Philips NeoPix 450 Smart
  • Philips NeoPix 450 Smart

Philips NeoPix 450 Smart
Projecteur domestique

NPX450/INT
  • Socle ergonomique à 180 degrés
  • Résolution Full HD 1080p
  • Mise au point et correction du trapèze automatiques
  • Mode miroir Wi-Fi
Voir le produit
Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez ?
Obtenez de l'aide concernant votre produit, recherchez des manuels, découvrez les meilleurs conseils et toutes les solutions de dépannage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.