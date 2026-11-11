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Accessoires mobiles

Accessoires mobiles (61)

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Batterie externe USB

DLP1810CV/00
  • 10 000 mAh
  • Ports de charge USB-A et USB-C
  • Batterie Li-polymère
  • Argent
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Batterie externe USB

DLP7721C/00
  • 20 000 mAh
  • 3 ports de charge USB
  • QC 3.0 et PD 3.0
  • PPS
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Câble USB-C vers USB-C

DLC5130C/00
  • Synchronisation et charge
  • Ambilight RVB
  • 1 m
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Câble USB-C > Lightning

DLC6541LB/00
  • Synchronisation et charge
  • 1 m
  • Noir
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Batterie externe USB

DLP7717NB/00
  • 10 000 mAh
  • 2 ports de charge USB
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Batterie externe USB

DLP1810CB/00
  • 10,000 mAh
  • Ports de charge USB A et USB C
  • Batterie Li-polymère
  • Noir
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Batterie externe USB

DLP1930CW/00
  • 30 000 mAh
  • Ports de charge USB-A et USB-C
  • QC 3.0 et PD
  • Blanc
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Chargeur secteur

DLP2682CW/00
  • Ports de charge USB-A et USB-C
  • Power Delivery
  • QC 4+
  • PPS
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Adaptateur Bluetooth®

DLM3552/00
  • Lecteur audio
  • Connectivité Bluetooth
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Adaptateur Bluetooth®

DLM3551/00
  • USB-C
  • Connectivité Bluetooth
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USB-C vers USB-C

DLC4583C/00
  • Synchronisation et charge
  • 2 m
  • Câble tressé noir
  • avec écran numérique
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Chargeur USB

DLP9762/00
  • 10 000 mAh
  • Magnétique avec charge sans fil 15 W
  • 20 W PD
  • Noir
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