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DLP9230NB/00
Chargeur sans fil 3 en 1
Chargez sans fil votre téléphone intelligent, votre montre et vos AirPods d’un seul coup avec cet appareil à recharge rapide. Pour réduire le temps de charge de votre appareil mobile, utilisez une puissance maximale de 15 W. Pour votre montre et vos AirPods respectivement, utilisez 2,5 W et 5 W.
15 W
Recharge rapide
Chargement sans fil Qi
La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.
Design antidérapant permettant de tenir le téléphone dans la position de son choix en évitant qu'il ne glisse en vibrant.
Chargez votre mobile avec la fonction de charge rapide sans fil 15 W.
Notation globale
La vitesse de charge dépend de l'état de charge, y compris l'appareil hôte et l'adaptateur d'alimentation.