La marque la plus recommandée par les mamans du monde entier1
Le meilleur tire-lait de Philips Avent
Imite le rythme de succion de votre bébé pour une expression efficace2. Doté d'un moteur silencieux, d'une téterelle en silicone doux et de flacons de recueil ultra-légers.
Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé
Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait ma...
Tire-lait silencieux de qualité hospitalière
Cet appareil compact et portable est équipé d'un bloc moteur délivrant la puissance de niveau hospitalier attendue d'un tire-lait classique. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil vous permet de tirer votre lait avec puissance et discrétion, où que vous soyez.
Les téterelles en silicone épousent la forme de votre poitrine
Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.
Surveillez votre débit de lait grâce aux flacons de recueil entièrement transparents
Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour une expression en toute confiance de la première goutte à la dernière.
Bougez librement grâce aux flacons de recueil ultra-légers
Chaque flacon de recueil pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les flacons de recueil se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.
Un confort optimal pour une mobilité maximale
Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.
Spécificités Techniques
Avez-vous vérifié la taille de vos mamelons ?
Utilisez notre guide des tailles pour mesurer vos mamelons et nous vous recommanderons la taille qui vous convient.
Accompagner les mamans dès le premier jour. Téléchargez l'application Grossesse⁺
L'accompagnement commence ici. Images numérisées, informations quotidiennes sur la grossesse, l'alimentation, l'exercice physique et le travail : Grossesse⁺ vous aide à planifier, apprendre et partager les soins dès les premiers instants.
Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresseLes avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis
4.5
sur 5
178
Avis
91%
recommandent ce produit
5
4
3
2
1
minnie73500
22/03/2025
France
Partie de promotion
un bon produit, une belle découverte
bonjour, j'ai mis une très bonne note à ce produit car je l'ai trouvé très bien et pratique. étant une maman qui est active car je peux faire pleins de choses pendant que je tire mon lait. il prends peu de place donc je peux l'emmener de partout quand je sors. en plus il est discret et léger donc je peux dire que c'est une belle création et que ça change des anciens tire lait.une bonne note pour un produit qui m'a bien plu et que je continue à utiliser.
Pour
pratique, facilité de d'entretien et prends peu de place donc on peut l'emmener partout
Contre
pour l'instant aucun
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-22
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-22
Pepsicat
16/03/2025
France
Partie de promotion
Vraiment au top !
Très silencieux, il est facile à utiliser. Il est rapide, et son système d’accroche permet de vaquer à ses occupations sans être gêné. Il n’est pas douloureux ce qui est un très très gros avantage ! Je l’adore et il me change la vie !
Pour
Indolore et très rapide
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-16
Celine89
11/03/2025
France
Partie de promotion
Un tire-lait confortable et performant
J'utilise ce tire-lait tous les midis au travail. Je le trouve discret, pas besoin de le tenir, il suffit de glisser la coquille dans le soutien-gorge. Le tire-lait est relativement silencieux comparé à d'autres marques que j'ai pu utiliser. De plus, on peut régler la succion du tire-lait pour un tirage confortable. Le tire-lait est léger, facile à transporter partout. Le tirage est efficace, une seule coquille suffit pour recueillir tout le lait et dans le cas des mamans qui auraient une lactation plus abondantes, il suffit de vider le lait entre les deux tirages. Le seul bémol de ce produit, c'est que c'est un tire-lait simple donc il faut tirer un sein après l'autre, ce qui est plus long.
Néanmoins, je recommande fortement ce produit pour sa discrétion, sa légèreté, son confort et son efficacité. Il me permet de continuer d'allaiter mon enfant tout en travaillant.
Pour
Discret, efficace, confortable
Contre
C'est un tire-lait simple donc une seule coquille de recueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-11
minnie73500
22/03/2025
France
Partie de promotion
un bon produit, une belle découverte
bonjour, j'ai mis une très bonne note à ce produit car je l'ai trouvé très bien et pratique. étant une maman qui est active car je peux faire pleins de choses pendant que je tire mon lait. il prends peu de place donc je peux l'emmener de partout quand je sors. en plus il est discret et léger donc je peux dire que c'est une belle création et que ça change des anciens tire lait.une bonne note pour un produit qui m'a bien plu et que je continue à utiliser.
Pour
pratique, facilité de d'entretien et prends peu de place donc on peut l'emmener partout
Contre
pour l'instant aucun
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-22
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-22
Cet avis a-t-il été utile ?
Pepsicat
16/03/2025
France
Partie de promotion
Vraiment au top !
Très silencieux, il est facile à utiliser. Il est rapide, et son système d’accroche permet de vaquer à ses occupations sans être gêné. Il n’est pas douloureux ce qui est un très très gros avantage ! Je l’adore et il me change la vie !
Pour
Indolore et très rapide
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-16
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-16
Cet avis a-t-il été utile ?
Celine89
11/03/2025
France
Partie de promotion
Un tire-lait confortable et performant
J'utilise ce tire-lait tous les midis au travail. Je le trouve discret, pas besoin de le tenir, il suffit de glisser la coquille dans le soutien-gorge. Le tire-lait est relativement silencieux comparé à d'autres marques que j'ai pu utiliser. De plus, on peut régler la succion du tire-lait pour un tirage confortable. Le tire-lait est léger, facile à transporter partout. Le tirage est efficace, une seule coquille suffit pour recueillir tout le lait et dans le cas des mamans qui auraient une lactation plus abondantes, il suffit de vider le lait entre les deux tirages. Le seul bémol de ce produit, c'est que c'est un tire-lait simple donc il faut tirer un sein après l'autre, ce qui est plus long.
Néanmoins, je recommande fortement ce produit pour sa discrétion, sa légèreté, son confort et son efficacité. Il me permet de continuer d'allaiter mon enfant tout en travaillant.
Pour
Discret, efficace, confortable
Contre
C'est un tire-lait simple donc une seule coquille de recueil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-11
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-11
Cet avis a-t-il été utile ?
Marianne3003
07/03/2025
France
Partie de promotion
Les mains libres
Grâce à ce tire lait, je peut faire autre choses pendant que la machine s'occupe de tirer mon lait. J'ai tout le temps les mains libres. Il ne fait pas trop de bruit, et ce porte au tour du coup grâce a sa lanière. Différents mode. Je le recommande vivement. Pas de douleur pendant le tirage du lait. Simple a verser dans le biberon
Pour
Les mains libres
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-07
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2025-02-07
Cet avis a-t-il été utile ?
Coco T
06/03/2025
France
Partie de promotion
Super pratique et confortable !
Idéal pour tirer mon lait tout en continuant mes activités, je ne suis pas déçue ! Il est vraiment discret sous les vêtements et très confortable grâce aux téterelles en silicone. L’aspiration est efficace et rapide, ce qui me fait gagner un temps précieux.
Il est silencieux, donc je peux l’utiliser sans problème même la nuit.
Pour
Confortable, silencieux, efficace, mains libres
Contre
Légèrement encombrant sous certains vêtements
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-06
Cet avis a-t-il été utile ?
Laliop
06/03/2025
France
Partie de promotion
Excellent tire lait
Ce tire lait Philips est un véritable concentré de technologie. L'aspiration est bonne et équivaut à un tire lait hospitalier. L'effet portatif est parfait mais nécessite une amélioration pour ne pas avoir à suspendre autours de soi le moteur. Néanmoins, le réceptacle de lait est parfait et de bonne quantité. La tenue dans le soutien gorge est bonne et cela permet d'être constamment en mouvement. Les différents modes sont très bien et restent nombreux, silencieux le tire lait est vraiment passe partout. La téterelle reste confortable et de bonne qualité, pratique qu'il y en ai 2 vendues avec le tire lait. Le lavage est facile, et les pièces sont facilement nettoyables.
Pour
Silencieux, téterelles confortables, Pratique,
Contre
Reste filaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-06
Cet avis a-t-il été utile ?
Sofyaaa73
06/03/2025
France
Partie de promotion
Super tire-lait
Ce tire-lait est extra, il permet d’avoir les mains libres et possède plusieurs modes de succion qui facilite la sortie de lait.
Pour
Prix, recharge
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-06
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Mains libres SCF531/11 Tire-lait électrique simple
Date d'utilisation 2024-02-06
Cet avis a-t-il été utile ?
Antonia vl
03/04/2025
España
Perfecto sacaleches
Me encanta este extractor eléctrico doble, es muy fácil de utilizar y tiene muchas potencia, es rápido y eficaz. Estoy muy contenta con él, además al ser manos libres puedo hacer otras cosas mientras lo utilizo. Es muy fácil de limpiar y estoy encantada.
Pour
Su rapidez, cómodo y limpieza
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hands-free SCF547/11 Extractor de leche eléctrico doble
Date d'utilisation 2024-03-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hands-free SCF547/11 Extractor de leche eléctrico doble
Date d'utilisation 2024-03-03
Cet avis a-t-il été utile ?
Pa9930
28/03/2025
España
Partie de promotion
El producto ha superado mis expectativas.
Recomiendo este producto a todas las mamás que necesitan poder sacarse leche con un manos libres, es decir, sin tener que estar enchufadas a un enchufe de pared. Me preocupaba el tema de la higiene y la sanitizacion pero es muy sencillo de montar y desmontar y se limpia genial.
Pour
Buena potencia
Contre
Podría tener más medidas de pezón.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Date d'utilisation 2024-02-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Date d'utilisation 2024-02-28
Cet avis a-t-il été utile ?
Meraki
20/03/2025
España
Partie de promotion
El producto cumple al 100% con mis expectativas.
El Extractor de leche eléctrico doble ha superado mis expectativas. Su tamaño es perfecto para poder transportarlo y guardarlo de forma cómoda y práctica. Uno de sus puntos fuertes es la posibilidad de regular su intensidad de succión, lo que se adapta a las necesidades de cada momento. Su diseño es sencillo y elegante. Es cierto que produce un ruido durante la extracción, pero nada molesto y pasa desapercibido. Puedes estar realizando otras actividades cotidianas fácilmente al mismo tiempo que realizar la extracción, optimizando así el tiempo. Las copas de extracción son muy cómodas y se pueden colocar fácilmente. Además, señalaría que la limpieza del dispositivo es sencilla e intuitiva. Definitivamente es un producto muy recomendable.
Pour
Fácil limpieza, ajuste de intensidad de succión, diseño práctico, fácil transporte y almacenamiento.
Contre
El sonido durante la extracción, aunque es algo sutil y realmente no supone un problema.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble
Date d'utilisation 2025-02-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Manos libres SCF532/11 Extractor de leche eléctrico doble