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Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.
Le tire-lait électrique double mains libres Philips Avent est conçu pour un tirage du lait confortable et efficace*, tout en reproduisant le rythme de tétée de votre bébé. Sa puissance, sa douceur et sa légèreté en font le tire-lait mains libres parfait.
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Chaque entreprise a sa définition du reconditionnement. Philips reconditionne principalement les produits retournés par les clients dans les 30 jours suivant leur achat ou dans le cadre de nos programmes d'abonnement. Par conséquent, la plupart des produits n'ont jamais servi, ou très peu.
Le produit est en parfait état de fonctionnement ! Il bénéficie toujours d’une garantie de 2 ans. Une extension de garantie peut s’appliquer à certains produits après enregistrement.
Le produit est parfaitement propre ! Chaque appareil est soumis à des tests de qualité et de performance rigoureux. Tous les produits sont désinfectés et les composants ou accessoires liés à l’hygiène sont remplacés si nécessaire (par exemple, les lames de rasoir ou les appareils de cuisine). De légers signes d’utilisation peuvent être visibles.
Les produits sont équipés de toutes les pièces et de tous les accessoires fonctionnels d'origine. Ce n'est pas le cas des cadeaux publicitaires (comme le filtre Aqua).
Les produits sont expédiés dans leur emballage d'origine ou dans des boîtes en carton recyclé composées de matériaux recyclés.
Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait mains libres Philips Avent est deux fois plus rapide que la plupart des tire-laits**.
Cet appareil compact et portable est équipé d'un bloc moteur délivrant la puissance de niveau hospitalier attendue d'un tire-lait classique. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil vous permet de tirer votre lait avec puissance et discrétion, où que vous soyez.
Nos téterelles en silicone SkinSense uniques ont été conçues pour offrir un confort optimal. Elles épousent en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elles sont fabriquées en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.
Grâce à nos flacons de recueil transparents, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour une expression en toute confiance de la première goutte à la dernière.
Chaque flacon de recueil pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Les flacons de recueil se placent confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.
Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.
Profitez au maximum de chaque session grâce aux 8 modes qui stimulent la production de lait et aux 16 modes d'expression. Ajustez votre tire-lait pendant le tirage pour trouver votre réglage idéal. Celui-ci est ensuite automatiquement mémorisé, pour un tire-lait toujours prêt.
Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.
Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Notre gamme de tailles de téterelles et d'inserts convient à 99 % des mamans. À acheter séparément, pour un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.
Alimentation
Matériau
Inclus
Facile d'utilisation
Fonctions
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