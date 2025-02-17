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    • Libérez vos mains. Libérez-vous du temps. Libérez vos mains. Libérez-vous du temps. Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

      Philips Avent Hands-free Tire-lait électrique simple reconditionné

      SCF531/11R1

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.

      Le tire-lait électrique simple mains libres Philips Avent est conçu pour un tirage du lait confortable et efficace*, tout en reproduisant le rythme de tétée de votre bébé. Sa puissance, sa douceur et sa légèreté en font le tire-lait mains libres parfait.

      Voir tous les avantages

      Qu'est-ce que le reconditionnement ?

      Chaque entreprise a sa définition du reconditionnement. Philips reconditionne principalement les produits retournés par les clients dans les 30 jours suivant leur achat ou dans le cadre de nos programmes d'abonnement. Par conséquent, la plupart des produits n'ont jamais servi, ou très peu.

      À quoi pouvez-vous vous attendre ?

      Fonctionnalité et garantie du produit

      Le produit est en parfait état de fonctionnement ! Il bénéficie toujours d’une garantie de 2 ans. Une extension de garantie peut s’appliquer à certains produits après enregistrement.

      Apparence

      Le produit est parfaitement propre ! Chaque appareil est soumis à des tests de qualité et de performance rigoureux. Tous les produits sont désinfectés et les composants ou accessoires liés à l’hygiène sont remplacés si nécessaire (par exemple, les lames de rasoir ou les appareils de cuisine). De légers signes d’utilisation peuvent être visibles.

      Accessoires

      Les produits sont équipés de toutes les pièces et de tous les accessoires fonctionnels d'origine. Ce n'est pas le cas des cadeaux publicitaires (comme le filtre Aqua).

      Emballage

      Les produits sont expédiés dans leur emballage d'origine ou dans des boîtes en carton recyclé composées de matériaux recyclés.

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      Comme le rythme de tétée de bébé

      • Imite le rythme de tétée de bébé
      • Liberté de mouvement lors du tirage
      • Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler
      • Forme inclusive et ajustée
      Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

      Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

      Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit le rythme de tétée naturel de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour une expression efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 aspirations par minute, le tire-lait mains libres Philips Avent est deux fois plus rapide que la plupart des tire-laits**.

      Tire-lait silencieux de qualité hospitalière

      Tire-lait silencieux de qualité hospitalière

      Cet appareil compact et portable est équipé d'un bloc moteur délivrant la puissance de niveau hospitalier attendue d'un tire-lait classique. Grâce à sa batterie rechargeable, ce bloc moteur sans fil vous permet de tirer votre lait avec puissance et discrétion, où que vous soyez.

      La téterelle en silicone épouse en douceur la forme de votre poitrine

      La téterelle en silicone épouse en douceur la forme de votre poitrine

      Notre téterelle en silicone SkinSense unique a été conçue pour offrir un confort optimal. Elle épouse en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Elle est fabriquée en silicone de qualité alimentaire pour une tranquillité d'esprit totale.

      Surveillez votre débit de lait grâce à notre flacon de recueil entièrement transparent

      Surveillez votre débit de lait grâce à notre flacon de recueil entièrement transparent

      Grâce à notre flacon de recueil transparent, visualisez le volume de lait tiré et optimisez votre production en ajustant la position de votre mamelon. Pour un tirage en toute confiance de la première goutte à la dernière.

      Bougez librement grâce à notre flacon de recueil ultra-léger

      Bougez librement grâce à notre flacon de recueil ultra-léger

      Notre flacon de recueil pèse un peu plus de 100 grammes à vide, soit jusqu'à trois fois moins qu'un tire-lait entièrement mains libres. Le flacon de recueil se place confortablement dans le soutien-gorge, pour un résultat quasiment invisible.

      Un confort optimal pour une mobilité maximale

      Un confort optimal pour une mobilité maximale

      Notre tire-lait est fourni avec un cordon de transport tressé et un clip pour vêtements, permettant de porter le bloc moteur en bandoulière ou fixé à votre taille. Choisissez la méthode qui vous convient, pour un appareil toujours à portée de main. Le raccord de tube et le cordon réglable vous permettent de l'ajuster avec précision.

      Personnalisez votre séance de tirage

      Personnalisez votre séance de tirage

      Profitez au maximum de chaque session grâce aux 8 niveaux d'aspiration qui stimulent la production de lait et aux 16 niveaux d'expression. Ajustez votre tire-lait pendant le tirage pour trouver votre réglage idéal. Celui-ci est ensuite automatiquement mémorisé, pour un tire-lait toujours prêt.

      Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

      Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces

      Nous avons conçu notre tire-lait et ses accessoires pour qu'ils soient aussi simples que possible. Avec seulement quelques éléments de raccord, chaque flacon de recueil est facile à démonter, à nettoyer (à la main ou au lave-vaisselle), à désinfecter et à remettre en place.

      Une gamme de téterelles et d'inserts pour s'adapter à chaque maman

      Une gamme de téterelles et d'inserts pour s'adapter à chaque maman

      Chaque maman mérite de se sentir parfaitement à l'aise. Pour cela, il est essentiel de trouver la taille qui lui convient. Notre gamme de tailles de téterelles et d'inserts convient à 99 % des mamans. À acheter séparément, pour un confort optimal lors de l'utilisation du tire-lait.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Source
        Batterie rechargeable / USB-C (adaptateur non inclus)

      • Matériau

        Flacon de recueil, capuchon avant, protection pour téterelle
        Polypropylène
        Téterelle, membrane, valve, insert
        Silicone liquide
        Tube en silicone
        Silicone

      • Inclus

        Câble USB-C
        1 pièce
        Cordon de transport
        1 pièce
        Bloc moteur rechargeable (avec clip amovible)
        1 pièce
        Flacon de recueil (assemblé)
        1 pièce
        Tubes en silicone
        1 pièce
        Protection (anti-poussière) pour téterelle
        1 pièce
        Téterelles (21 mm, 24 mm)
        1 pièce de chaque
        Guide des tailles de mamelons
        1 pièce
        Insert de 19 mm
        1 pièce

      • Facile d'utilisation

        Utilisation du tire-lait
        Facile à utiliser, à nettoyer et à assembler

      • Fonctions

        Liberté de mouvement
        Tirage mains libres
        Réglages de personnalisation
        • 16 niveaux d'aspiration en mode d'expression
        • 8 niveaux d'aspiration en mode stimulation
        Bloc moteur
        • Batterie rechargeable / USB-C
        • Le cycle de chargement complet dure environ 1 h 30 et offre environ 5 séances de tirage
        Caractéristiques de la téterelle et de l'insert
        Plusieurs tailles disponibles pour un ajustement optimal

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • Le terme « efficace » fait référence aux performances techniques du produit.
      • *Référence à la fréquence d'aspiration du tire-lait.
      • **basé sur notre gamme complète de téterelles et d'inserts.

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits pour les bébés (527.0KB)
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