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Libérez vos mains. Libérez-vous du temps.
Votre bébé et votre temps sont précieux. Retrouvez votre liberté de mouvement avec le tire-lait mains libres Philips Avent Natural Care. Conçu pour imiter le rythme de tétée de votre bébé, il offre des performances dignes d'un modèle hospitalier dans un design discret et anti-fuites.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Notre premier tire-lait mains libres offre des performances de qualité hospitalière dans un format léger qui se glisse confortablement dans votre soutien-gorge. Et vous pouvez l'emporter partout : sur le canapé, au bureau ou en promenade dans le quartier. C'est vous qui décidez.
Contrairement aux autres tire-laits mains-libres, vous n'avez pas à choisir entre liberté et efficacité. Notre moteur offre des performances de qualité hospitalière : c'est un tire-lait traditionnel, avec un avantage mains-libres supplémentaire. Les batteries rechargeables permettent de tirer votre lait discrètement où que vous soyez.
Notre premier tire-lait mains libres imite le rythme de tétée de votre bébé. Résultat : il est jusqu'à deux fois plus rapide que la plupart des autres tire-laits mains-libres**. Après tout, les experts, ce sont les bébés. C'est pourquoi nous avons conçu ce tire-lait pour vous permettre d'optimiser votre production de lait, tout en vous faisant gagner un temps précieux.
Profitez d'un confort et d'un maintien exceptionnels grâce à notre téterelle en silicone SkinSense. Fabriquée en silicone de qualité alimentaire, cette téterelle épouse en douceur la forme de votre poitrine grâce à la chaleur naturelle de votre corps. Une sensation agréable et confortable à chaque utilisation.
Utilisez nos flacons de recueil transparents pour vous guider du début à la fin. Vérifiez facilement que le flacon est correctement positionné sur votre mamelon et que le lait s'écoule. Une lumière douce intégrée vous garantit une visibilité instantanée, même la nuit.
La confiance est essentielle. C'est pourquoi nous avons conçu un tire-lait qui protège chaque goutte de lait, peu importe la façon dont vous bougez. Nos téterelles en silicone créent une étanchéité parfaite pour prévenir toute fuite, tandis que notre capuchon anti-éclaboussures empêche le lait de s'échapper, même lorsque vous bougez.
Une fois que vous avez fini de tirer votre lait, sa conception facile à nettoyer vous fait gagner du temps. L'appareil se démonte, se nettoie et se remonte sans difficulté, et les flacons passent au lave-vaisselle et au stérilisateur. Nettoyage rapide et facile à chaque utilisation.
Profitez pleinement de chaque séance grâce aux 8 niveaux de stimulation qui favorisent la montée de lait et aux 16 niveaux d'aspiration. Ajustez les réglages pendant la séance et utilisez le guide lumineux pour naviguer dans les réglages, même dans l'obscurité. Notre tire-lait enregistre automatiquement votre réglage préféré, ce qui vous évite d'avoir à les ajuster à nouveau la fois suivante.
Le confort d'utilisation dépend en grande partie du choix d'une téterelle adaptée. Notre solution pour que vous vous sentiez toujours à l'aise ? Une gamme d'inserts de téterelle, déclinés en plusieurs tailles et adaptés à 99 % des mamans, tous inclus avec votre tire-lait mains-libres. Utilisez le guide des tailles de mamelons pour trouver rapidement la taille qui vous convient et commencer votre séance.
Pas de cordon d'alimentation et une batterie fiable ? C'est une véritable liberté en déplacement. Une charge complète de notre batterie peut durer 10 tirages (à raison de 15 minutes par séance), pour tirer votre lait de manière fiable où que vous soyez.
Alimentation
Matériau
Inclus
Fonctions
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