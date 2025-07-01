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Quand dois-je acheter mon tire-lait ?

Nous vous recommandons d'attendre le dernier moment avant la date prévue de votre accouchement pour acheter un tire-lait, voire d'attendre la naissance de votre enfant, une fois que vous aurez commencé à l'allaiter.

Votre corps subit de nombreux changements pendant la grossesse et l'accouchement, et chaque bébé a des habitudes d'allaitement différentes. Il est donc beaucoup plus facile de connaître vos besoins et de choisir le tire-lait adapté après l'arrivée de votre bébé.

Nous vous recommandons d'anticiper vos recherches pour en savoir plus sur les différents types de tire-lait Philips Avent. Pour ce faire, rendez-vous sur philips.com > Puériculture > Tire-laits et soins.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCF495/11 , SCD553/11 , SCF532/11 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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