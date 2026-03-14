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Nouveau
Ce tire-lait de qualité hospitalière imite le rythme de tétée de votre bébé
Flacons transparents avec éclairage intérieur
Facile à nettoyer et à assembler grâce au nombre réduit de pièces
Adapté à 99 % des mamans
Téterelle SkinSense unique
Notre premier tire-lait mains libres offre des performances de qualité hospitalière dans un format léger qui se glisse confortablement dans votre soutien-gorge. Et vous pouvez l'emporter partout : sur le canapé, au bureau ou en promenade dans le quartier. C'est vous qui décidez.
Contrairement aux autres tire-laits mains-libres, vous n'avez pas à choisir entre liberté et efficacité. Notre moteur offre des performances de qualité hospitalière : c'est un tire-lait traditionnel, avec un avantage mains-libres supplémentaire. Les batteries rechargeables permettent de tirer votre lait discrètement où que vous soyez.
Notre premier tire-lait mains libres imite le rythme de tétée de votre bébé. Résultat : il est jusqu'à deux fois plus rapide que la plupart des autres tire-laits mains-libres**. Après tout, les experts, ce sont les bébés. C'est pourquoi nous avons conçu ce tire-lait pour vous permettre d'optimiser votre production de lait, tout en vous faisant gagner un temps précieux.
4.4
sur 5
24
Avis
100%
recommandent ce produit
MagnoliaBlume
14/03/2026
Deutschland
Partie de promotion
Tolle Milchpumpe zur Unterstützung
Tolle Pumpe mit sehr guter Funktion. Das integrierte Licht ist super für lange Nächte Beim abpumpen und die Anwendung ist selbsterklärend. Reinigung etc. Ist auch easy!
Pour
Modern , Licht, abpumpen ohne Kabel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
Bili34
12/03/2026
Deutschland
Partie de promotion
Das Produkt macht mein Leben leichter
Die Milchpumpen waren leicht leise und bequem. Leicht auseinander zu bauen und leicht sauber zu machen. Es ist easy sie zu steuern u d ich kann alles erledigen während sie Milch appumpen
Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
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Regenbogen123
12/03/2026
Deutschland
Partie de promotion
Tolle Milchpumpen mit angenehmen tragekomfort
Im Großen und Ganzen ein Produkt, die das erreicht, was man sich wünscht. Angenehmer tragekompfort und keine Schmerzen beim abpumpen. Eine Kleinigkeit: man sieht nicht auf anhieb wie viel Milch abgepumpt wurde. Erst, wenn eine bestimmte Milliliter Anzahl erreicht ist
Cet avis concerne le produit Elektrische Dopplemilchpumpe SCF495/11 Natural Care Hands-free, tragbar
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023
Le terme « efficace » fait référence aux performances techniques du produit.
Fait référence à la fréquence d'aspiration du tire-lait.