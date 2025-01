Un tirage efficace* grâce à un rythme qui imite celui de votre bébé

Personne ne sait mieux téter que bébé ! C'est pourquoi notre tire-lait électrique mains libres reproduit l'aspiration, le rythme et les mouvements naturels de votre bébé, afin que vous puissiez trouver votre propre rythme pour un tirage efficace* et un débit de lait optimal. Avec jusqu'à 85 mouvements d'aspiration par minute, le tire-lait mains libres Philips Avent est deux fois plus rapide que les autres tire-laits portables**.