Comment affichons-nous les avis et comment garantissons-nous un contenu authentique ? Tous les avis envoyés sur notre adresse e-mail Philips, notre site Web Philips et notre programme Testeur de produits passent par un processus de modération. Ce processus de modération est géré par un tiers, Bazaarvoice. Bazaarvoice modère les avis au fur et à mesure que les consommateurs les soumettent pour s'assurer qu'ils répondent aux normes d'authenticité, qu'ils contiennent un contenu de marque et qu'ils n'enfreignent aucune règle (par exemple, s'ils contiennent des injures ou des spams). Qu'il soit positif, neutre ou négatif, nous publierons toujours votre avis s'il respecte les directives de modération et d'authenticité de Bazaarvoice. La politique d'authenticité de Bazaarvoice comporte trois critères principaux qui doivent être remplis pour que le contenu des avis authentiques soit affiché sur les sites Web des clients Bazaarvoice : Exempt de fraude et de spam : des efforts commercialement raisonnables sont déployés pour aider à prévenir l'envoi de contenu frauduleux à partir de toute source de soumission. Il peut s'agir d'un comportement perturbateur ou d'un « troll », de messages commerciaux, de soumissions automatisées (par exemple, des robots et des scripts), de contenu illégitime ou dégradant provenant d'un concurrent du client et d'autopromotion.

des efforts commercialement raisonnables sont déployés pour aider à prévenir l'envoi de contenu frauduleux à partir de toute source de soumission. Il peut s'agir d'un comportement perturbateur ou d'un « troll », de messages commerciaux, de soumissions automatisées (par exemple, des robots et des scripts), de contenu illégitime ou dégradant provenant d'un concurrent du client et d'autopromotion. Sans modification, classification et altération : les avis ne sont pas modifiés de quelque façon que ce soit par quelqu'un d'autre que l'auteur original (y compris les corrections d'orthographe ou de grammaire). Les avis ne sont pas filtrés, édités ou supprimés simplement parce qu'ils sont négatifs ou moins bien notés.

les avis ne sont pas modifiés de quelque façon que ce soit par quelqu'un d'autre que l'auteur original (y compris les corrections d'orthographe ou de grammaire). Les avis ne sont pas filtrés, édités ou supprimés simplement parce qu'ils sont négatifs ou moins bien notés. Transparent : nous n'autorisons pas les entreprises à demander directement des avis positifs. Si les consommateurs se voient offrir de l'argent ou du matériel promotionnel (comme des remises ou des coupons) en échange d'un avis impartial, l'avis doit en porter la mention. Nous ne publierons que les avis qui peuvent porter le label de confiance Bazaarvoice Authentic Reviews. Il s'agit d'un symbole de l'engagement d'une entreprise en faveur des avis authentiques des consommateurs sur ses produits et services. Ce label de confiance indique également aux consommateurs que le contenu des avis qu'ils consultent est protégé (par un tiers neutre) grâce à une technologie sophistiquée de détection des fraudes et aux meilleures pratiques du secteur.