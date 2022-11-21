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SCF796/01
Tasse à paille
200 ml
9 mois et +
Lot de 1
Apprendre à boire tout seul est une étape clé du développement des enfants. Nous encourageons les enfants à boire sans aide en facilitant la transition du sein ou du biberon à la tasse classique. Tirant parti des connaissances de professionnels de la santé, nos différentes solutions avec tétines, becs souples ou durs, pailles et bords à 360° accompagnent le développement de votre enfant et stimulent ses nouvelles compétences motrices, ainsi que son aptitude à boire comme un grand. Nos solutions de haute qualité sont conçues dans un souci d'hygiène et de praticité.
Les poignées intégrées à la tasse sont conçues de manière ergonomique, afin de permettre aux petites mains de tenir facilement la tasse. La paille douce et flexible respecte les gencives, tandis que sa légèreté et sa petite taille la rendent idéale pour apprendre à boire avec une paille.
La partie inférieure de la paille est courbée afin d'atteindre facilement le liquide pour que votre enfant puisse boire en maintenant une position naturelle.
3.9
sur 5
122
Avis
Stealebea
21/11/2022
Italia
Partie de promotion
Prodotto molto bello e funzionale
Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa
Pour
Bello e comodo
Contre
Nessuno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia
26/04/2021
Italia
Partie de promotion
Molto pratica
Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico
Pour
Pratico
Contre
Serbatoio piccolo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia
28/12/2019
Italia
Acheteur vérifié
Buon prodotto
Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.
Pour
Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,
Contre
Perde pochi gocce di aqua
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % des 200 dentistes américains interrogés ont déclaré que notre conception de tasse avec paille permettait un développement bucco-dentaire sain, et 89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et sage-femme.