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  • Favorise un développement sain de la bouche*
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Philips AventTasses à paille

SCF796/01

3.9
| (122) Avis
Favorise un développement sain de la bouche*
La tasse avec paille Philips Avent équipée de poignées ergonomiques est idéale pour apprendre à boire avec une paille. Elle permet un développement bucco-dentaire sain.* Développée avec des experts afin d'en faire la meilleure tasse avec paille possible.*
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Valve anti-fuites pour éviter les accidents

Favorise un développement sain de la bouche*

  • Tasse à paille

  • 200 ml

  • 9 mois et +

  • Lot de 1

Les tasses Philips Avent suivent le développement de votre enfant

Apprendre à boire tout seul est une étape clé du développement des enfants. Nous encourageons les enfants à boire sans aide en facilitant la transition du sein ou du biberon à la tasse classique. Tirant parti des connaissances de professionnels de la santé, nos différentes solutions avec tétines, becs souples ou durs, pailles et bords à 360° accompagnent le développement de votre enfant et stimulent ses nouvelles compétences motrices, ainsi que son aptitude à boire comme un grand. Nos solutions de haute qualité sont conçues dans un souci d'hygiène et de praticité.

Poignées ergonomiques et paille flexible, idéales pour les petits

Les poignées intégrées à la tasse sont conçues de manière ergonomique, afin de permettre aux petites mains de tenir facilement la tasse. La paille douce et flexible respecte les gencives, tandis que sa légèreté et sa petite taille la rendent idéale pour apprendre à boire avec une paille.

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

La partie inférieure de la paille est courbée pour atteindre la dernière goutte

La partie inférieure de la paille est courbée afin d'atteindre facilement le liquide pour que votre enfant puisse boire en maintenant une position naturelle.

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3.9

sur 5

122

Avis

21/11/2022

Italia

Italia

Prodotto molto bello e funzionale

Prodotto molto bello ,funzionale con la cannuccia ...mia figlia lo adora e quando usciamo è sempre il nostro alleato in borsa

Pour

Bello e comodo

Contre

Nessuno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia

26/04/2021

Italia

Italia

Molto pratica

Borraccia molto pratica e sicura, mio figlio ne è andato matto. Il bambino riesce a bere autonomamente e senza pericolo che si sbrodoli. Prodotto molto valido e pratico

Pour

Pratico

Contre

Serbatoio piccolo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia

28/12/2019

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Buon prodotto

Ho la tazza in versione viola/blu e molto carina ,con la impugnatura ergonomica e molto comoda.Si smonta facilmente e si può lavare in lavastoviglie. Cannuccia è di silicone morbido che aiuta di evitare piccoli incidenti ,poi dotata di valvola a prova di fuoriuscite.Coperchio rotante molto utile nel utilizzo tazze fuori casa e anche per rispettare igiene. La struttura della tazza e molto solida e superato la prova di diversi urti.Nella borsa meglio trasportare in posizione orizzontale perché anche se chiusa bene tende a perdere qualche goccia. Bambino piccolo ha difficoltà di chiudere il tappo. Ma tutto sommato un buon prodotto di Avent.

Pour

Materiale di buona qualità, desing carino e divertente,

Contre

Perde pochi gocce di aqua

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF796/02 Tazze con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. 90 % des 200 dentistes américains interrogés ont déclaré que notre conception de tasse avec paille permettait un développement bucco-dentaire sain, et 89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et sage-femme.