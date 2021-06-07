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Facile d'utilisation
200 ml
6 mois et +
Fille
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La valve est intégrée au bec pour un assemblage rapide et simple.
La tasse d'apprentissage est conçue pour permettre une prise en main facile.
4.2
sur 5
109
Avis
88%
recommandent ce produit
Evaviana
07/06/2021
España
Partie de promotion
Me a encantado
Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás
Pour
Muy útil para que el niño lo coja solo
Contre
Ninguna
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla
Tmoreno
24/05/2021
España
Partie de promotion
Le ha encantado a mi hijo
A mi hijo le a gustado muchisimo no quiere otro vaso ni ninguna botella solo bebe del vaso asin que tanto en casa como cuando vamos al parque o a lanplazoleta lo llevamos en su mochila
Pour
Su tamaño y diseño
Contre
Nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla
78peluquita
24/05/2021
España
Partie de promotion
Vaso antigoteo
Una gran elección para nuestra pequeña de dos años, sobretodo pq al ser antigoteo lo dejamos dentro de su cuna y así cuando tiene sed por la noche simplemente busca el vaso antigoteo y bebé evitando nos el levantarnos Además se pude caer mil veces que dura y dura, boquilla blandita y super cómoda, mangos de agarre y con todo la seguridad de Philips avent libre de cualquier sustancia que sea perjudicial para los más pequeños Tamaño cómodo que cabe en cualquier sitio e ideal para llevar a la playa o parque
Pour
comodidad, agarre
Contre
Ninguno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.