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Tasses à bec
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Prix
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Note
Étape de développement
Préserve les gencives des 1res dents (1)
Résiste aux dents qui poussent (2)
Âge
9 mois et + (1)
6 mois et + (2)
Capacité
200 ml (2)
Avent -Tasse à bec souple, résiste aux morsures
AventTasse à bec
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