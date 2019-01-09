ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement
  • Anti-fuites, pour boire proprement

Philips Avent -Tasse à bec souple, résiste aux morsures

SCF802/01

4.4
| (121) Avis | 95% recommandent ce produit
Anti-fuites, pour boire proprement
La tasse à bec Philips Avent My Grippy est dotée d'une valve exclusive et ne fuit pas : les mamans le confirment ! Sa texture antidérapante et sa forme ergonomique adaptée aux petites mains aident les enfants à apprendre à boire tout seuls.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by moms worldwide1

Bec résiste aux morsures pour un bon développement bucco-dentaire

Anti-fuites, pour boire proprement

  • Tasse à bec My Grippy

  • 300 ml

  • 9 mois et +

  • Lot de 1

Valve évoluée pour boire sans fuites

Valve évoluée pour boire sans fuites

Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s'écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 91 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites.*

Bec souple, résiste aux morsures, pour la croissance des dents

Bec souple, résiste aux morsures, pour la croissance des dents

Pour boire facilement et confortablement, les bébés ont besoin d'un bec qui respecte leurs gencives et contribue à la croissance de leurs dents. La tasse à bec My Grippy offre ces deux avantages grâce à son bec souple qui résiste aux morsures.

Forme ergonomique et texture antidérapante

Forme ergonomique et texture antidérapante

Votre enfant gagnera rapidement en confiance et en indépendance, grâce au design ergonomique de cette tasse. Sa forme ergonomique et sa texture antidérapante facilitent sa prise en main par les petits.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

121

Avis

95%

recommandent ce produit

09/01/2019

Italia

Italia

Mi sono trovata molto bene

Questi prodotto è davvero pratico e utile. Ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

07/01/2019

Italia

Italia

Beccuccio morbido

Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

04/01/2019

Italia

Italia

prodotto semplice da usare

Ho utilizzato questo prodoto per il mio bambino di 14 mesi e mi sono trovato molto bene, la presa è adatta alle dimensioni delle sue mani, non mi sembrava pesante per lui ed il colore era molto accattivante! il beccucio gli permette di bere senza rischiare di bagnarsi, inoltre è facile da pulire e molto resistente alle immancabili cadute subite.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Tests in-situ indépendants, R. -U., sept 2013