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Tasse à bec My Grippy
300 ml
9 mois et +
Lot de 1
Rien ne vaut une bonne aventure : votre enfant le dira. Et lorsqu'il se déplace, cette tasse d'apprentissage anti-fuites lui permet de boire proprement. Sa valve exclusive permet au liquide de s'écouler uniquement lorsque votre enfant boit. Vous n'aurez plus à vous soucier des éclaboussures ou des chutes. Nous ne sommes pas les seuls à le dire : 91 % des mamans affirment que cette tasse est anti-fuites.*
Pour boire facilement et confortablement, les bébés ont besoin d'un bec qui respecte leurs gencives et contribue à la croissance de leurs dents. La tasse à bec My Grippy offre ces deux avantages grâce à son bec souple qui résiste aux morsures.
Votre enfant gagnera rapidement en confiance et en indépendance, grâce au design ergonomique de cette tasse. Sa forme ergonomique et sa texture antidérapante facilitent sa prise en main par les petits.
4.4
sur 5
121
Avis
95%
recommandent ce produit
cami00
09/01/2019
Italia
Partie de promotion
Mi sono trovata molto bene
Questi prodotto è davvero pratico e utile. Ha soddisfatto a pieno le mie aspettative.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
IleniaELucrezia
07/01/2019
Italia
Partie de promotion
Beccuccio morbido
Il pezzo forte di questa tazza è senz'altro il beccuccio. È molto morbido ma non rilascia acqua se non con la suzione o con la pressione. Il bambino puoi quindi tranquillamente rovesciarla o lanciarla senza la preoccupazione che possa fuoriuscire acqua. Direi anche che è molto resistente in quanto è già "volata" diverse volte dal seggiolone senza che si sia rotta. Mia figlia di 9 mesi riesce a prenderla con disinvoltura ma non ad alzarla quel tanto che basta per poter bere. Penso comunque che ci arriverà tra poco. La cosa è facilitata anche dal fatto che ha una dimensione gestibile da un neonato che ha appena imparato a maneggiare gli oggetti. È BPA free, può essere lavata in lavastoviglie e sterilizzata al microonde con l'apposito sterilizzatore (non è autosterilizzante come i biberon).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Psycho91
04/01/2019
Italia
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prodotto semplice da usare
Ho utilizzato questo prodoto per il mio bambino di 14 mesi e mi sono trovato molto bene, la presa è adatta alle dimensioni delle sue mani, non mi sembrava pesante per lui ed il colore era molto accattivante! il beccucio gli permette di bere senza rischiare di bagnarsi, inoltre è facile da pulire e molto resistente alle immancabili cadute subite.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit - SCF802/01 Tazza con beccuccio morbido, resistente ai morsi
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Tests in-situ indépendants, R. -U., sept 2013