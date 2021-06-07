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Philips AventTasse à bec

SCF551/05

4.2
| (109) Avis | 88% recommandent ce produit
Facile d'utilisation
Cette tasse Philips Avent munie d'un bec verseur est idéale pour les tout-petits et pour leurs parents. Le bec verseur en silicone souple permet une utilisation facile. Le nombre limité de pièces assure un nettoyage facile.
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Tasse anti-fuites munie d'un bec verseur souple pour boire facilement

Facile d'utilisation

  • Facile d'utilisation

  • 200 ml

  • 6 mois et +

  • Garçon

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

Toutes les pièces passent au lave-vaisselle pour plus de facilité

.

Bec en silicone monopièce pour assemblage facile

La valve est intégrée au bec pour un assemblage rapide et simple.

Design arrondi facilitant la prise en main

La tasse d'apprentissage est conçue pour permettre une prise en main facile.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.2

sur 5

109

Avis

88%

recommandent ce produit

07/06/2021

España

España

Me a encantado

Me a sido muy útil, mi niño coge solito el vaso y bebe agua, si se lo aconsejó a las mamás

Pour

Muy útil para que el niño lo coja solo

Contre

Ninguna

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla

24/05/2021

España

España

Le ha encantado a mi hijo

A mi hijo le a gustado muchisimo no quiere otro vaso ni ninguna botella solo bebe del vaso asin que tanto en casa como cuando vamos al parque o a lanplazoleta lo llevamos en su mochila

Pour

Su tamaño y diseño

Contre

Nada

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla

24/05/2021

España

España

Vaso antigoteo

Una gran elección para nuestra pequeña de dos años, sobretodo pq al ser antigoteo lo dejamos dentro de su cuna y así cuando tiene sed por la noche simplemente busca el vaso antigoteo y bebé evitando nos el levantarnos Además se pude caer mil veces que dura y dura, boquilla blandita y super cómoda, mangos de agarre y con todo la seguridad de Philips avent libre de cualquier sustancia que sea perjudicial para los más pequeños Tamaño cómodo que cabe en cualquier sitio e ideal para llevar a la playa o parque

Pour

comodidad, agarre

Contre

Ninguno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF551/05 Vaso con boquilla

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 