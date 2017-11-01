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Tasse à paille
300 ml
12 mois et +
Lot de 1
Apprendre à boire tout seul est une étape clé du développement des enfants. Nous encourageons les enfants à boire sans aide en facilitant la transition du sein ou du biberon à la tasse classique. Tirant parti des connaissances de professionnels de la santé, nos différentes solutions avec tétines, becs souples ou durs, pailles et bords à 360° accompagnent le développement de votre enfant et stimulent ses nouvelles compétences motrices, ainsi que son aptitude à boire comme un grand. Nos solutions de haute qualité sont conçues dans un souci d'hygiène et de praticité.
La tasse de 300 ml est d'une taille idéale pour vous assurer que votre enfant s'hydrate correctement tout au long de la journée surtout lorsqu'il est actif. Son clapet maintient la propreté de la paille lorsque vous vous déplacez. Sa forme ergonomique et sa texture antidérapante lui permettent d'être tenue facilement par les petites mains, de votre enfant pour qu'il apprenne à boire comme un grand.
La partie inférieure de la paille est courbée afin d'atteindre facilement le liquide pour que votre enfant puisse boire en maintenant une position naturelle.
4.1
sur 5
279
Avis
83%
recommandent ce produit
Pilipili
01/11/2017
France
Produit simple pratique et efficace
Système anti fuite irréprochable pour les utilisations nocturnes. Le top pour mes enfants !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF798/01 Tasses à paille
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF798/01 Tasses à paille
Veintitodos
01/06/2021
España
Partie de promotion
Fácil de usar y de limpiar
A mi peque le encanta su botella con pajita, se abre y cierra muy fácilmente por lo que la puede usar sin ayuda. Y a mí me parece muy práctica, tiene el tamaño perfecto y todas las piezas se pueden desmontar, lo que facilita mucho su limpieza.
Pour
Fácil apertura, desmontable, fácil limpieza y uso
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF798/01 Vasos con pajita
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF798/01 Vasos con pajita
Maryjo86
25/05/2021
España
Partie de promotion
Excelente
Me ha encantado y a mi niño más. Es súper práctico con un diseño divertido . No derrama nada y eso es muy importante
Pour
Hermético
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF798/01 Vasos con pajita
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF798/01 Vasos con pajita
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
90 % des 200 dentistes américains interrogés ont déclaré que notre conception de tasse avec paille permettait un développement bucco-dentaire sain, et 89 % d'entre eux que boire avec une paille exerçait les muscles de la bouche, ce qui les fortifie (étude indépendante en ligne, É-U, av. 2016). Développée avec des orthophonistes, dentiste, ergonomiste et sage-femme.