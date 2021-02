Au fil du temps, les centrales vapeur peuvent accumuler du tartre. Plus l'eau est dure dans votre région, plus les impuretés se développent et se solidifient rapidement si vous ne les nettoyez pas. Un détartrage régulier évite les problèmes tels que les taches blanches/brunes sur vos vêtements, l'eau brune et les fuites. Nettoyez régulièrement votre centrale vapeur pour maintenir le débit de vapeur à son maximum et prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur.