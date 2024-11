Berceuses et veilleuse pour calmer votre bébé

Il n’y a rien de tel qu’une berceuse apaisante et que la lueur douce et réconfortante d’une veilleuse pour calmer un bébé agité. Depuis n’importe quelle pièce de la maison, vous pouvez sélectionner l’une des 6 musiques relaxantes proposées et allumer la veilleuse, afin de calmer votre bébé très rapidement.