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SH50Têtes de rasage de rechange

SH50/50

4.2
| (237) Avis | 83% recommandent ce produit
Remettez votre rasoir à neuf
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage coupent 9 millions de poils sur votre visage. Remplacez-les pour retrouver des performances optimales.
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Remplacez-les tous les 24 mois pour un rasoir comme neuf

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  • Lames MultiPrecision

  • Compatibles avec les rasoirs Series S5000 de forme arrondie

  • Compatibles avec les rasoirs Series S6000 de forme arrondie

Rasage de près et rapide

Rasage de près et rapide

Les lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours restante en quelques passages.

Pour les rasoirs Series 5000 et 6000 de forme arrondie

Pour les rasoirs Series 5000 et 6000 de forme arrondie

Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

Rénovez votre rasoir en toute simplicité

1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

237

Avis

83%

recommandent ce produit

15/03/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super 👍👍👍

Super bon produits c'est parfait! Bon rapport qualité prix je le recommande vivement

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

03/10/2025

France

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Acheteur vérifié

Efficace

Produit adapté qui fait ce qu'il a à faire. Facile à installer

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

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01/07/2025

France

France

Acheteur vérifié

À part ce problème, les lames sont parfaites.

Les lames sont parfaites, mais leur mise en place est moins évidente, un point d’accroche en plastique à cassé l’ors du remontage, résultat la tête du rasoir n’est plus utilisable, est-il possible dans recommandé une ?

Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange

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