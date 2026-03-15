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S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5466/17R1
S6630/11R1
S5110/06R1
S5941/27
S5310/26
S6630/11
Lames MultiPrecision
Compatibles avec les rasoirs Series S5000 de forme arrondie
Compatibles avec les rasoirs Series S6000 de forme arrondie
Les lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils et la barbe de 3 jours restante en quelques passages.
Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories
1. Ouvrez le rasoir en appuyant sur le bouton de déverrouillage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez soigneusement les têtes de rechange en veillant à ce qu'elles soient parfaitement alignées avec leur support. 4. Remettez les bagues de fixation en place et bloquez-les en tournant le système de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre. 5. Vous entendez un clic lorsque la tête de rasage est fermée correctement.
4.2
sur 5
237
Avis
83%
recommandent ce produit
gui27
15/03/2026
France
Acheteur vérifié
Super 👍👍👍
Super bon produits c'est parfait! Bon rapport qualité prix je le recommande vivement
Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange
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Resolati
03/10/2025
France
Acheteur vérifié
Efficace
Produit adapté qui fait ce qu'il a à faire. Facile à installer
Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange
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Franc27
01/07/2025
France
Acheteur vérifié
À part ce problème, les lames sont parfaites.
Les lames sont parfaites, mais leur mise en place est moins évidente, un point d’accroche en plastique à cassé l’ors du remontage, résultat la tête du rasoir n’est plus utilisable, est-il possible dans recommandé une ?
Cet avis concerne le produit SH50 SH50/50 Têtes de rasage de rechange
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Lorsque des installations prévues à cet effet existent