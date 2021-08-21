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Arrêté
Lames MultiPrecision
Têtes flexibles dans 5 directions
Tondeuse de précision SmartClick
Un rasage encore plus rapide des zones les plus denses de la barbe avec 10 % de puissance en plus grâce au mode Turbo.
Bénéficiez d'un rasage de près rapide. Nos lames MultiPrecision soulèvent et coupent tous les poils, même sur une barbe de 3 jours, en quelques passages seulement.
Les têtes flexibles dans 5 directions décrivent 5 mouvements indépendants assurant un contact optimal avec la peau, pour un rasage de près rapide, même sur le cou et la mâchoire.
Récompenses
4.2
sur 5
2967
Avis
86%
recommandent ce produit
Bermudes
21/08/2021
France
Acheteur vérifié
Produit étanche permettant utilisation de mousse
Achat au vu de son prix très attractif. Très bon rapport qualité/prix à son utilisation
Pour
Produit étanche utilisable sous la douche
Contre
RAS
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5530/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5530/08 Rasoir électrique 100 % étanche
Rorosone
15/05/2021
France
Acheteur vérifié
Bo rapport qualité prix
Premier rechargement de la batterie après environ 3 semaines et à raison d'une utilisation tous les 2 jours. Le rasage est correct et le nettoyage pratique. On verra dans le temps si ses qualités perdurent.
Pour
Longévité batterie, tenu en main et nettoyage
Contre
Aucun pour l'instant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
philus62
21/09/2020
France
Acheteur vérifié
z<ce produit rase très bien et de prêt
j'aime bien ce produit , il rase très bien avec ces trois tètes pivotantes. Le seul problème c'est pour le nettoyage des lames . je les ai démontées pour les nettoyer , mas il n'y a pas de dessins sur la notice pour le re montage des lames je trouve u'il fait un peut plus de bruit qu'au début quand je l'ai reçu et rase un peut moins bien. Pourriez-vous , m'envoyer un dessin ou une explication d'avance merci.
Pour
sans fil , c'est trois têtes pivotantes et lavage sous l'eau
Contre
le montage et remontage des lames pas d'explication
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5110/06 Rasoir électrique à sec
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
10 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo