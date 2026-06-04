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Un rasage au plus près de la peau
Lames Dual Precision NanoTech
Revêtement Hydro SkinGlide
Système de suspension UltraFlex
Jusqu'à 5 ans de garantie*****
Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.
Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.
Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s'adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d'une douceur et d'un confort exceptionnels.
4.5
sur 5
2775
Avis
90%
recommandent ce produit
Ulysse 36
04/06/2026
France
Acheteur vérifié
Cela fait une moyenne de 40 ans que j'utilise des rasoirs Philips celui-là exceptionnel parce que c'est une batterie de 3 V qui lui donne une puissance exceptionnel
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-08
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-08
jc91
15/02/2026
France
Acheteur vérifié
rasoir S9000 prestige
très bon rasoir ; rasage de très près ; nettoyage aisé
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Papou10
06/11/2025
France
Acheteur vérifié
facilité d'emploi
rasage de près, batterie performante, excellente prise en main, excellente sensation surtout en utilisant une mousse à raser, ce qui optimise la glisse ... Que du bonheur !! abandon definitif des rasoirs mécaniques ....
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans
Par rapport au rasoir Philips Series 3000, sur une barbe de 3 jours
* Par rapport au modèle précédent
* * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche
* * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.