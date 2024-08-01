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  • Pour un rasage hygiénique tous les jours
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Cartouche Quick Clean Pod

CC12/50

3.8
| (67) Avis | 80% recommandent ce produit
Pour un rasage hygiénique tous les jours
Utilisez le Quick Clean Pod après chaque rasage pour maintenir un rasoir comme neuf et éliminer efficacement les poils coupés. Votre rasoir est 10 fois plus propre que s'il avait été nettoyé à l'eau uniquement*.
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Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ Pro

XP9407/37

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9000/10

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9000/30

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9001/10

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9001/30

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9002/10

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9002/30

i9000

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9003/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

XP9200/30

i9000 Prestige

i9000 Prestige
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

XP9200/33

10 fois plus efficace qu'un nettoyage à l'eau*

Pour un rasage hygiénique tous les jours

  • Lot de 2

  • Jusqu'à 6 mois de rasage hygiénique

  • Compatible avec le Quick Clean Pod

Les lubrifiants permettent au rasoir de fonctionner de manière optimale

Les lubrifiants permettent au rasoir de fonctionner de manière optimale

La formule enrichie en lubrifiants actifs protège vos têtes de rasage des frottements et de l'usure, pour que votre rasoir fonctionne de manière optimale plus longtemps.

Un parfum frais pour une sensation de pureté lors du rasage

Un parfum frais pour une sensation de pureté lors du rasage

Le parfum frais de la cartouche de nettoyage procure une sensation de pureté lors du rasage.

Entièrement sans alcool

Entièrement sans alcool

Entièrement sans alcool, le liquide de nettoyage respecte la peau et est conçu pour éviter les irritations cutanées.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

67

Avis

80%

recommandent ce produit

01/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

LIQUIDE DE RINCAGE

Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.

Pour

Utilisation facile

Contre

Le liquide s'épuise rapidement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod

30/07/2024

France

France

Acheteur vérifié

Fait bien le job

Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.

Pour

Nettoyage parfait du rasoir.

Contre

Pour le moment aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

22/06/2024

France

France

Acheteur vérifié

Agréable

Agréable sur la peau et rasoir toujours propre je recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod

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  1. Tests réalisés par une agence indépendante, dans des conditions de laboratoire. Après 1 minute d'utilisation, la cartouche peut efficacement empêcher la croissance des Staphylococcus aureus et Candida albicans. La prévention des Staphylococcus aureus est efficace à 99,9 %.