Accessoires de nettoyage

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Cartouche Quick Clean Pod

CC12/50
  • Lot de 2
  • Jusqu'à 6 mois de rasage hygiénique
  • Compatible avec le Quick Clean Pod
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Cartouche Quick Clean Pod

CC16/50
  • Lot de 5 + 1
  • Jusqu'à 18 mois de rasage hygiénique
  • Compatible avec le Quick Clean Pod
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Cartouche Quick Clean Pod

CC13/50
  • Lot de 3
  • Jusqu'à 9 mois de rasage hygiénique
  • Compatible avec le Quick Clean Pod
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Quick Clean Pod

QCP10/01
  • Un nettoyage en profondeur en seulement 1 minute
  • Lubrifiant actif
  • Parfum frais
  • Formule respectant la peau
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