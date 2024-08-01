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AccessoriesUV Cube pour rasoir

UVC10/00

3.9
| (66) Avis | 80% recommandent ce produit
Profitez chaque jour d'un rasage encore plus hygiénique*
Profitez chaque jour d'un rasage propre et hygiénique grâce à l'UV Cube pour rasoir, qui élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries**.
Voir tous les avantages

Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries**

Profitez chaque jour d'un rasage encore plus hygiénique*

  • Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries**

  • Puissantes propriétés désinfectantes

Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries**

Élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries**

Grâce à l'UV Cube pour rasoir de Philips, la surface de votre tête de rasage est traitée par lumière UV. Doté de 3 LED UV-C intégrées à la puissante longueur d'onde de 275 nm, il élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries** pour un rasage propre et hygiénique.

Puissantes propriétés désinfectantes

Puissantes propriétés désinfectantes

L'UV Cube pour rasoir utilise la lumière UV-C. Grâce à sa courte longueur d'onde, la lumière UV-C est reconnue pour ses puissantes propriétés désinfectantes. Elle est efficace pour inactiver les micro-organismes, ce qui en fait un moyen efficace de désinfecter en toute sécurité les surfaces des objets et les espaces.

Compatible avec l'UV Cube pour rasoir

Compatible avec l'UV Cube pour rasoir

L'UV Cube pour rasoir est compatible avec : les séries 5000, 5000X, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000 Prestige, i9000, i9000 Prestige et i9000 Prestige Ultra.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.9

sur 5

66

Avis

80%

recommandent ce produit

01/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

LIQUIDE DE RINCAGE

Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.

Pour

Utilisation facile

Contre

Le liquide s'épuise rapidement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod

30/07/2024

France

France

Acheteur vérifié

Fait bien le job

Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.

Pour

Nettoyage parfait du rasoir.

Contre

Pour le moment aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

22/06/2024

France

France

Acheteur vérifié

Agréable

Agréable sur la peau et rasoir toujours propre je recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod

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  1. Lors de l'utilisation de l'UV Cube pour rasoir

  2. Élimine 99,9 % des bactéries (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus) sur la surface de la tête de rasage en 10 minutes. Tests réalisés par un laboratoire tiers.