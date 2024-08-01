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  • Pour un rasage hygiénique tous les jours
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AccessoriesQuick Clean Pod

QCP10/01

3.8
| (67) Avis | 80% recommandent ce produit
Pour un rasage hygiénique tous les jours
Utilisez la cartouche Quick Clean après chaque rasage pour maintenir votre rasoir comme neuf et éliminer efficacement les poils coupés. Votre rasoir est 10 fois plus propre que s’il avait été nettoyé à l’eau uniquement*.
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Ce produit

Accessories Quick Clean Pod

Accessories
Quick Clean Pod

34,99 €

  • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

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Un nettoyage en profondeur en seulement 1 minute

Pour un rasage hygiénique tous les jours

  • Un nettoyage en profondeur en seulement 1 minute

  • Lubrifiant actif

  • Parfum frais

  • Formule respectant la peau

Formule hygiénique exclusive Philips + filtre multi-tamis

Formule hygiénique exclusive Philips + filtre multi-tamis

La formule hygiénique exclusive de Philips est associée à un filtre multi-tamis pour éliminer efficacement les poils coupés et laisser votre rasoir 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau*

Un parfum frais pour une sensation de pureté lors du rasage

Un parfum frais pour une sensation de pureté lors du rasage

Le parfum frais de la cartouche de nettoyage procure une sensation de pureté lors du rasage.

Une cartouche offre jusqu'à trois mois d'efficacité

Une cartouche offre jusqu'à trois mois d'efficacité

Chaque cartouche de nettoyage Philips est efficace pendant environ 30 cycles de nettoyage en cas d'usage quotidien et jusqu'à trois mois pour un usage hebdomadaire, soit une saison entière de rasage propre et hygiénique.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

67

Avis

80%

recommandent ce produit

01/08/2024

France

France

Acheteur vérifié

LIQUIDE DE RINCAGE

Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.

Pour

Utilisation facile

Contre

Le liquide s'épuise rapidement

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod

30/07/2024

France

France

Acheteur vérifié

Fait bien le job

Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.

Pour

Nettoyage parfait du rasoir.

Contre

Pour le moment aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod

22/06/2024

France

France

Acheteur vérifié

Agréable

Agréable sur la peau et rasoir toujours propre je recommande

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod

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  1. Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche