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Ce produit
Accessories
Quick Clean Pod
34,99 €
SH71
Têtes de rasage de rechange
39,99 €
34,99 €
34,99 €
S5884/38
S5885/25
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5889/11
S5898/25
S7882/54
S7885/55
S7885/63
Un nettoyage en profondeur en seulement 1 minute
Lubrifiant actif
Parfum frais
Formule respectant la peau
La formule hygiénique exclusive de Philips est associée à un filtre multi-tamis pour éliminer efficacement les poils coupés et laisser votre rasoir 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau*
Le parfum frais de la cartouche de nettoyage procure une sensation de pureté lors du rasage.
Chaque cartouche de nettoyage Philips est efficace pendant environ 30 cycles de nettoyage en cas d'usage quotidien et jusqu'à trois mois pour un usage hebdomadaire, soit une saison entière de rasage propre et hygiénique.
3.8
sur 5
67
Avis
80%
recommandent ce produit
NOUREEV
01/08/2024
France
Acheteur vérifié
LIQUIDE DE RINCAGE
Besoin d'un nettoyage rasoir satisfaisant, rapide.
Pour
Utilisation facile
Contre
Le liquide s'épuise rapidement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC12/50 Cartouche Quick Clean Pod
Emmy 58
30/07/2024
France
Acheteur vérifié
Fait bien le job
Très facile d'utilisation, nettoie parfaitement le rasoir, fait bien le job, parfait, je recommande vivement, à voir dans le temps.
Pour
Nettoyage parfait du rasoir.
Contre
Pour le moment aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Accessories QCP10/01 Quick Clean Pod
Obji
22/06/2024
France
Acheteur vérifié
Agréable
Agréable sur la peau et rasoir toujours propre je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit CC16/50 Cartouche Quick Clean Pod
Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche