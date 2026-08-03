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  • Un rasage puissant qui préserve la peau
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Shaver Series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5885/35

4.3
| (3604) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort.
Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Shaver Series 5000 Rasoir électrique 100 % étanche

Shaver Series 5000
Rasoir électrique 100 % étanche

119,99 €

  • Accessories

    Accessories
    Quick Clean Pod

    34,99 €

  • SH71

    SH71
    Têtes de rasage de rechange

    39,99 €

119,99 €

119,99 €

avec la technologie SkinIQ

Un rasage puissant qui préserve la peau

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Power Adapt

  • Têtes flexibles 360-D

  • Tondeuse rétractable intégrée

  • Jusqu'à 5 ans de garantie**

Rasage de près efficace à chaque passage

Rasage de près efficace à chaque passage

Avec jusqu'à 90 000 coupes par minute, les lames SteelPrecision coupent plus de poils par passage pour un rasage de près efficace. Les 45 lames hautes performances sont auto-affûtées et fabriquées en Europe pour des performances de coupe fiables, rasage après rasage.

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

S'adapte à la densité de la barbe pour un rasage plus facile

Ce capteur intelligent détecte la densité des poils 250 fois par seconde et adapte automatiquement la puissance lorsque vous vous rasez. Il permet au rasoir de réagir efficacement aux zones plus épaisses ou plus denses, pour un rasage en douceur et sans effort avec un confort constant.

Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

Suit les contours du visage pour un meilleur contact avec la peau.

Les têtes entièrement flexibles tournent à 360° pour rester en contact avec les courbes de votre visage et de votre tête. Cela permet d'obtenir un rasage précis et un confort accru, même dans les zones difficiles telles que le cou et le long de la mâchoire.

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4.3

sur 5

3604

Avis

86%

recommandent ce produit

03/08/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellente coupe.

T.Bonne surprise. Rasage précis et rapide pour tous les types de barbes. Coupe efficace dans les zones les plus compliquées du visage. Nettoyage simple à l'eau. Autonomie satisfaisante.

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-21

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-21

11/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

produit bonne tenue en main silencieux coupe rapide propre sans iritation. tondeuse devrait etre plus grande car pas visible derriere tete de rasage aussi manque de precision .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-28

06/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit a beaucoup d’avantages

Très bon rasoir conseillé par un vendeur d’Intermarché, nettoyage facile à passer sous l’eau comme l’indique la description du manuel.

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-19

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-19

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Tests comparatifs avec le Philips série 3000.

  2. Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.