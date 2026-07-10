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SH71/50
Ce produit
SH71
Têtes de rasage de rechange
47,99 €
Cartouche Quick Clean Pod
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Cartouche Quick Clean Pod
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Cartouche Quick Clean Pod
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S5885/25
S5885/35
S5887/13
S5887/35
S5887/69
Lames SteelPrecision
Compatibles avec les rasoirs Series S7000
Compatibles avec les rasoirs S5000 de forme angulaire
Compatible série 500
Ne sont pas compatibles avec les rasoirs S5000 de forme arrondie
Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage et une finition nette et confortable.
Vérifiez l'arrière du manche de votre rasoir pour confirmer la tête de rechange. Besoin d'aide ? Rendez-vous sur philips.com/accessories
1. Appuyez sur les boutons de déverrouillage et retirez le support des têtes de rasage. 2. Retirez les bagues de fixation en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 3. Retirez les anciennes têtes de rasage et insérez les têtes de rechange (les renfoncements doivent être parfaitement alignés avec les projections). 4. Remettez les bagues de fixation en place et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. 5. Réinsérez le support des têtes de rasage et fermez.
3.6
sur 5
77
Avis
STEF 85
10/07/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent
J'ai suivie vos recommandations, changer les couteaux tous les deux ans, et j'ai bien fait. Maintenant je me rase en douceur.
Pour
C'est un produit Philips
Contre
RAS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange
Date of Use 2024-07-10
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange
Date of Use 2024-07-10
Luis Pablo
25/03/2025
France
Acheteur vérifié
Très bon produit de rechange
Très bonnes pièces de rechange Philips pour mon rasoir. Livraison impeccable et rapide. je suis très satisfait du service.
Cet avis concerne le produit SH71 SH71/50 Têtes de rasage de rechange
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NOUREEV
01/08/2024
France
Acheteur vérifié
TETES DE RASOIR
Rasoir idéal pour crâne, visage. L'impression d'être enrobé par sa douceur
Pour
Rasage dans tous les recoins
Contre
Aucun désagément
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Lorsque des installations prévues à cet effet existent