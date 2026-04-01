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    • Rasage de très près Rasage de très près Rasage de très près

      Philips Shaver 500 Series Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

      S591/05

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis
      2 Récompenses

      Rasage de très près

      Avec son design compact, la série 500 de Philips vous garantit un rasage de près, même en déplacement. Avec notre rasoir portable, vous serez toujours au top, où que vous soyez.

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      Philips Shaver 500 Series
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      Philips Shaver 500 Series

      Rasoir électrique compact, à sec ou sur peau humide

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      Rasage de très près

      même en déplacement

      • Lames SteelPrecision
      • Technologie Lift&Cut
      • Têtes flottantes 3D
      • Design compact
      Un rasage de près, même en déplacement

      Un rasage de près, même en déplacement

      Notre système de rasage rotatif exclusif Lift & Cut soulève les poils en douceur depuis la racine, sans couper la peau, pour un rasage de près.

      Efficacité dans toutes les directions

      Efficacité dans toutes les directions

      Nos lames SteelPrecision rotatives à 360° attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 3 millions de mouvements de coupe par minute, elles garantissent un rasage rapide à tout moment, n'importe où.

      Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

      Suit les contours de votre visage pour un rasage confortable

      Conçues pour minimiser les irritations cutanées, les têtes flottantes 3D circulent dans trois directions pour un contact parfait avec la peau, garantissant ainsi un rasage confortable.

      Design compact

      Design compact

      Grâce à sa taille compacte et à son look élégant et tendance, ce rasoir vous permet de vous démarquer avec style, où que vous alliez.

      Puissant, mais silencieux

      Puissant, mais silencieux

      Un moteur magnétique puissant vous permet de raser même les barbes épaisses, pour un rasage de près tout en douceur, même en déplacement.

      L'acier antirouille respecte la peau

      L'acier antirouille respecte la peau

      Les lames de notre rasoir sont fabriquées à partir d'acier européen hypoallergénique, permettant de respecter la peau et de protéger les lames des impuretés.

      Un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

      Un rasage pratique à sec ou rafraîchissant sur peau humide

      Que vous préfériez un rasage à sec confortable ou un rasage rafraîchissant sur peau humide avec du gel ou de la mousse, notre rasoir s'adapte à vos besoins. Avec sa résistance à l'eau IPX7, il se nettoie sans effort sous l'eau.

      Puissante batterie Li-ion

      Puissante batterie Li-ion

      Profitez de la commodité d'une batterie Li-ion puissante avec jusqu'à 40 minutes d'autonomie avec une seule charge d'une heure. Vous avez besoin d'un rasage rapide ? Il vous suffit de brancher le rasoir pendant 5 minutes pour obtenir une autonomie suffisante pour un rasage complet.

      Étui de voyage pour ranger et protéger votre rasoir

      Étui de voyage pour ranger et protéger votre rasoir

      Assurez-vous de protéger votre rasoir où que vous alliez. Avec son style tendance, cet étui de voyage est bien plus qu'un simple accessoire de protection.

      Des déplacements en toute tranquillité

      Des déplacements en toute tranquillité

      Le capuchon magnétique permet de garder la tête de rasage propre, tandis que le système de verrouillage empêche le rasoir de s'allumer accidentellement, pour que vous puissiez profiter de votre voyage en toute tranquillité.

      Conçu pour durer

      Conçu pour durer

      Nos rasoirs Philips sont conçus pour vous offrir précision et durabilité, pour des performances durables. Nos rasoirs sont soumis à des tests rigoureux pour garantir des performances constantes et durables. Profitez d'un rasoir qui résiste à l'épreuve du temps.

      Charge pratique

      Charge pratique

      Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Voyage et rangement
        Étui de voyage

      • Alimentation

        Charge
        • Charge complète en 1 heure
        • Recharge rapide en 5 min
        Tension automatique
        5 V
        Autonomie
        40 minutes
        Type de batterie
        Li-ion

      • Design

        Manche
        Design ergonomique pour une bonne prise en main
        Couleur
        Noir métallisé

      • Entretien

        Tête de rechange
        Remplacer tous les 2 ans avec SH71
        Garantie
        2 ans

      • Performance de rasage

        Système de rasage
        • Lames SteelPrecision
        • Technologie Lift&Cut
        Suivi des contours
        Têtes flottantes 3D

      • Facile d'utilisation

        Nettoyage
        Entièrement lavable
        À sec ou avec de la mousse
        Utilisable à sec ou avec de la mousse
        Écran
        Voyant de niveau de charge

      Badge-D2C

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