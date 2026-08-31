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CP1788
Un câble USB pour charger votre appareil
Un câble USB pour charger votre appareil en toute simplicité, via des prises USB. Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB
S8830/54
XP502/03
XP521/03
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE708/00
BRE709/00
BRE711/00
BRE718/00
Compatible uniquement avec les appareils chargés en USB
Noir
Longueur du cordon : 92 cm
2 broches
De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.