Pièces réparables

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Sabot
Sabot pour barbe réglable (9)
Sabot pour cheveux réglable (14)
Sabot pour cheveux (18)
Sabot pour barbe (18)
Sabot pour corps (10)
Sabot pour sourcils (3)
Accessoires de l’unité de rasage
Capot de protection (18)
Support (21)
Bloc inférieur de l'unité de rasage (9)
Outil de protection (3)
Tondeuse
Tondeuse barbe et cheveux (14)
Tondeuse nez et oreilles (8)
Tondeuse corps (1)
Chargeurs
Adaptateur secteur (2)
Socle de charge (12)
Cable USB (1)
Plateau de charge (1)
Pochette
Pochette dure (12)
Pochette souple (6)
Divers
Brosses (4)
Autres (4)
Module de nettoyage (4)
Grille (1)
Philips OneBlade Travel CaseÉtui de voyage
Philips ShaversCapot de protection
PhilipsLame
Philips Beardtrimmer series 9000Adaptateur secteur HQ8505
PhilipsCapot de protection
Philips Nose trimmer series 1000Tondeuse nez
Philips Hairclipper series 3000Lame
Philips ShaverAccessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm
PhilipsSupport
Philips Hairclipper series 1000Brossette de nettoyage
PhilipsSystème de fixation pour tête de rasage
Philips Electric shaverSupport pour rasoir
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