Pièces réparables

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  • Philips OneBlade Travel Case
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Philips OneBlade Travel Case
Étui de voyage

QP401/30
  • Étui de voyage dédié
  • Peut contenir le manche avec la lame
  • Câble de charge USB-A
  • Un sabot
  • Produits non inclus
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  • Philips Shavers

Philips Shavers
Capot de protection

AC54/01
  • Rasoir séries 5000, 7000, 8000 et 9000
  • Gris clair
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  • Philips

Philips
Lame

CP0911/01
  • Tondeuse tout-en-un, tondeuse multistyles, tondeuse à barbe
  • Argent
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  • Philips Beardtrimmer series 9000

Philips Beardtrimmer series 9000
Adaptateur secteur HQ8505

CP1547/01
  • Noir
  • Pays européens
  • Longueur du cordon : 1,8 m
  • 2 broches
  • Type : HQ8505
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  • Philips

Philips
Capot de protection

CRP323/01
  • Gris clair
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  • Philips Nose trimmer series 1000

Philips Nose trimmer series 1000
Tondeuse nez

CP2157/01
  • Noir
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  • Philips Hairclipper series 3000

Philips Hairclipper series 3000
Lame

CP9249/01
  • Noir, argent
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  • Philips Shaver

Philips Shaver
Accessoire pour la barbe réglable 1 à 5 mm

AC20/01
  • Rasoir séries 5000, 6000, 7000, 8000 et 9000
  • Noir, bleu
  • Hauteur de coupe : 1 à 5 mm
  • Adapté aux rasoirs avec têtes de rasage hexagonales
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  • Philips

Philips
Support

CRP385/01
  • Bleu marine, argent
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  • Philips Hairclipper series 1000

Philips Hairclipper series 1000
Brossette de nettoyage

CP1598/01
  • Noir, blanc
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  • Philips

Philips
Système de fixation pour tête de rasage

CRP381/01
  • Noir
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  • Philips Electric shaver

Philips Electric shaver
Support pour rasoir

CP2126/01
  • Tiger série 200
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