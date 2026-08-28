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i9000Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

X9003/30

4.4

| (791) Avis | 89% recommandent ce produit

Rasage de près et confort de la peau

Le Philips i9000 offre un rasage de près grâce à son système Lift&Cut triple action et à ses têtes compactes et flexibles à 360°, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte votre peau et s'y adapte pour un confort et une précision ultimes.

Voir tous les avantages
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n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

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Ce produit

i9000 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

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    Têtes de rasage de rechange

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349,99 €

avec la technologie SkinIQ

Rasage de près et confort de la peau

  • Technologie Lift & Cut triple action

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Tête de précision flexible à 360°

  • Capteur Power Adapt

  • Garantie de 5 ans***

Précision maximale, résultats durables

Précision maximale, résultats durables

Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

De la précision, même dans les zones les plus difficiles à raser

Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Efficace à chaque passage, même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours

Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.

Spécificités Techniques

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4.4

sur 5

791

Avis

89%

recommandent ce produit

28/08/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent appareil

Rasage de près très efficace même sur une barbe de 3 4 jours. Design beau.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2026-07-23

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2026-07-23

16/08/2026

France

France

Acheteur vérifié

tout fonctionne bien mais il faut que je prenne de la mousse a raser c'est mieux sinon rien a dire

Cet avis concerne le produit i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2026-07-04

Cet avis concerne le produit i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2026-07-04

19/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir au top, tondeuse moyenne

Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2026-04-02

Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date d'utilisation 2026-04-02

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent

  2. par rapport à un revêtement sans billes

  3. après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat

  4. par rapport à une cartouche remplie d'eau