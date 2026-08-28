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Rasage de près et confort de la peau
Le Philips i9000 offre un rasage de près grâce à son système Lift&Cut triple action et à ses têtes compactes et flexibles à 360°, même dans les zones difficiles d'accès. La technologie SkinIQ alimentée par l'IA détecte votre peau et s'y adapte pour un confort et une précision ultimes.
Ce produit
i9000
Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
349,99 €
Cartouche Quick Clean Pod
16,99 €
Cartouche Quick Clean Pod
22,99 €
Cartouche Quick Clean Pod
39,99 €
SH91
Têtes de rasage de rechange
56,99 €
349,99 €
Technologie Lift & Cut triple action
Lames Dual SteelPrecision
Tête de précision flexible à 360°
Capteur Power Adapt
Garantie de 5 ans***
Notre système de rasage breveté Lift & Cut triple action soulève les poils en douceur pour les couper avec précision jusqu'à 0,00 mm de leurs racines, sans toucher votre peau. Pour une précision longue durée.
Flexibles et compactes, les têtes avec motifs d'étirement de la peau s'adaptent de manière dynamique à chaque courbe de votre visage. En contact permanent avec la peau, elles offrent une précision 20 % supérieure* pour attraper les poils des zones difficiles, au niveau du cou et du nez. La précision à chaque instant.
Nos lames rotatives à 360° Dual SteelPrecision attrapent les poils qui poussent dans différentes directions. Avec 7 millions de mouvements de coupe par minute, elles sont efficaces même sur une barbe de 1, 3 ou 7 jours.
4.4
sur 5
791
Avis
89%
recommandent ce produit
Jeanpi 57
28/08/2026
France
Acheteur vérifié
Excellent appareil
Rasage de près très efficace même sur une barbe de 3 4 jours. Design beau.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2026-07-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2026-07-23
mabrouk68
16/08/2026
France
Acheteur vérifié
tout fonctionne bien mais il faut que je prenne de la mousse a raser c'est mieux sinon rien a dire
Cet avis concerne le produit i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2026-07-04
Cet avis concerne le produit i9000 X9002 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2026-07-04
19/07/2026
France
Acheteur vérifié
Rasoir au top, tondeuse moyenne
Utilisateur de rasoir électrique depuis toujours, j'ai été bluffé par les performances de ce rasoir Philips notamment sur des barbes de 4/5 jours, aucune irritation, aucune sensation "d'arrachage", seul petit bémol : la tondeuse est très petite et moyennement performante.
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2026-04-02
Cet avis concerne le produit i9000 X9000/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date d'utilisation 2026-04-02
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
par rapport au modèle précédent
par rapport à un revêtement sans billes
après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat
par rapport à une cartouche remplie d'eau