ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Cartouche Quick Clean Pod

Assistance

Cartouche Quick Clean Pod

CC12/50

Cartouche Quick Clean Pod

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Informations environnementales réglementaires

  • ZIP fichier, 392.4 kB
  • 10 July 2026

Liste des ingrédients - English (US)

  • PDF fichier, 145.5 kB
  • 31 July 2026

Garantie et réparation

Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit

Garantie

Nos politiques de garantie des produits

Réparation et échange

Faites réparer ou remplacer un produit défectueux

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider