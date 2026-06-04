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  • Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur
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Shaver S9000 PrestigeRasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

SP9840/32

4.5
| (2775) Avis | 90% recommandent ce produit
Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur
Bénéficiez d'une précision et d'un confort ultimes avec le rasoir Philips Series 9000 Prestige. Il coupe les poils jusqu'à 0,00 mm de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ s'adapte à tous les contours de votre visage, même sur une barbe de 7 jours.​
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Pour un rasage de près, même sur une barbe de 7 jours

Un rasage au plus près de la peau, tout en douceur

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames Dual Precision NanoTech

  • Revêtement Hydro SkinGlide

  • Système de suspension UltraFlex

  • Jusqu'à 5 ans de garantie*****

Jusqu’à 0,00 mm au plus près de la peau avec notre système Lift & Cut

Jusqu’à 0,00 mm au plus près de la peau avec notre système Lift & Cut

Notre système de rasage rotatif unique et breveté Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu’à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau. Précision optimale, pour un rasage de près jusqu’au soir*.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés qui coupent dans toutes les directions. Les lames NanoTech Dual Precision réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour couper jusqu'à 25 % de poils en plus par passage**.

S'adapte à chaque contour grâce au système de suspension UltraFlex

S'adapte à chaque contour grâce au système de suspension UltraFlex

Le système de suspension UltraFlex avec des têtes entièrement flexibles s'adapte parfaitement à tous les contours de votre visage pour couper même les poils les plus difficiles dans le cou. Résultat : un rasage d'une douceur et d'un confort exceptionnels.

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4.5

sur 5

2775

Avis

90%

recommandent ce produit

04/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Cela fait une moyenne de 40 ans que j'utilise des rasoirs Philips celui-là exceptionnel parce que c'est une batterie de 3 V qui lui donne une puissance exceptionnel

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-01-08

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-01-08

15/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

rasoir S9000 prestige

très bon rasoir ; rasage de très près ; nettoyage aisé

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

06/11/2025

France

France

Acheteur vérifié

facilité d'emploi

rasage de près, batterie performante, excellente prise en main, excellente sensation surtout en utilisant une mousse à raser, ce qui optimise la glisse ... Que du bonheur !! abandon definitif des rasoirs mécaniques ....

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. 92 % des personnes interrogées sont d'accord. Test réalisé par une agence indépendante auprès de 95 Coréens de sexe masculin âgés de 18 à 65 ans

  2. Par rapport au rasoir Philips Series 3000, sur une barbe de 3 jours

  3. * Par rapport au modèle précédent

  4. * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage vs à de l'eau dans la cartouche

  5. * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​