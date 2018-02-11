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Arrêté
Lames V-Track Precision PRO
Têtes ContourDetect 8 directions
Mode Turbo+
Tondeuse de précision SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
4.6
sur 5
47
Avis
93%
recommandent ce produit
Sebauxerre
11/02/2018
France
Acheteur vérifié
Plus que satisfait!!!
A l'ouverture du carton j'ai cru un instant que le rasoir était d'occasion avec ce plastique donnant l'illusion parfaite du métal faussement vieilli... ce qui prouve le design hyper réaliste. Je me suis empressé de le recharger pour l'essayer, le site Philips annonce un rasage sans tiraillement même sur une barbe de trois jours, et bien.... c'est vrai même à sec, au delà je conseille quand même d'utiliser une mousse pour pousser jusqu'à une barbe de cinq jours. La tête flexible à souhait reste en permanence en contact avec la forme du visage, ce qui permet un rasage hyper rapide!!! la tête tondeuse est bien pratique pour les pattes, et beaucoup plus précis que la tondeuse du Philips série 7000 que j'utilisais au paravent. Bien que je soit hyper satisfait, je trouve quelques (tout petit) bémols: les voyants sont peu explicites, pour avoir un rasage de près l'utilisation de la vitesse turbo est quasiment imposé (j'ai le poil dur) et la vitesse lente ne m'est donc d'aucune utilité et la sensibilité du bouton marche-arrêt est hyper sensible. il faut que je prenne l'habitude de ne plus me raser le pouce sur le bouton...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoir électrique 100 % étanche
pef08
11/02/2018
France
Plus que satisfait!!!
A l'ouverture du carton j'ai cru un instant que le rasoir était d'occasion avec ce plastique donnant l'illusion parfaite du métal faussement vieilli... ce qui prouve le design hyper réaliste. Je me suis empressé de le recharger pour l'essayer, le site Philips annonce un rasage sans tiraillement même sur une barbe de trois jours, et bien.... c'est vrai même à sec, au delà je conseille quand même d'utiliser une mousse pour pousser jusqu'à une barbe de cinq jours. La tête flexible à souhait reste en permanence en contact avec la forme du visage, ce qui permet un rasage hyper rapide!!! la tête tondeuse est bien pratique pour les pattes, et beaucoup plus précis que la tondeuse du Philips série 7000 que j'utilisais au paravent. Bien que je soit hyper satisfait, je trouve quelques (tout petit) bémols: les voyants sont peu explicites, pour avoir un rasage de près l'utilisation de la vitesse turbo est quasiment imposé (j'ai le poil dur) et la vitesse lente ne m'est donc d'aucune utilité et la sensibilité du bouton marche-arrêt est hyper sensible. il faut que je prenne l'habitude de ne plus me raser le pouce sur le bouton...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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David86170
23/01/2018
France
très bon produit
Après 2 mois d'utilisation intensive je ne vois pas de point négatif au produit. Je l'ai essayé sur une barbe de 1, 2, 3 jours rien a redire. Le rasoir est léger maniable, n'irrite pas la peau. Comparé à mon précédent je gagne en temps. Pour ce qui est du design, étant donné que je suis un fan de star wars je trouve le modèle vraiment super. Tous les voyant dont celui d'un x-wing ou celui du symbole des rebelles sont vraiment bien fait. Je recommande
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent
20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+