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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

SW6700/14

4.6
| (47) Avis | 93% recommandent ce produit
Un rasage de près puissant et confortable
Rejoignez la résistance contre les tiraillements avec les lames V-Track PRO pour vaincre même les poils les plus longs. Les 72 lames auto-affûtées V-Track PRO en forme de V coupent les poils avec moins de tiraillements, même sur une barbe de 3 jours.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Ressentez la force du V-Track Pro !

Un rasage de près puissant et confortable

  • Lames V-Track Precision PRO

  • Têtes ContourDetect 8 directions

  • Mode Turbo+

  • Tondeuse de précision SmartClick

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

V-Track Precision PRO, pour notre meilleur rasage sur une barbe de 3 jours

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

Les 72 lames rotatives attrapent les poils et les coupent quel que soit leur angle

72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 5

47

Avis

93%

recommandent ce produit

1

11/02/2018

France

France

Acheteur vérifié

Plus que satisfait!!!

A l'ouverture du carton j'ai cru un instant que le rasoir était d'occasion avec ce plastique donnant l'illusion parfaite du métal faussement vieilli... ce qui prouve le design hyper réaliste. Je me suis empressé de le recharger pour l'essayer, le site Philips annonce un rasage sans tiraillement même sur une barbe de trois jours, et bien.... c'est vrai même à sec, au delà je conseille quand même d'utiliser une mousse pour pousser jusqu'à une barbe de cinq jours. La tête flexible à souhait reste en permanence en contact avec la forme du visage, ce qui permet un rasage hyper rapide!!! la tête tondeuse est bien pratique pour les pattes, et beaucoup plus précis que la tondeuse du Philips série 7000 que j'utilisais au paravent. Bien que je soit hyper satisfait, je trouve quelques (tout petit) bémols: les voyants sont peu explicites, pour avoir un rasage de près l'utilisation de la vitesse turbo est quasiment imposé (j'ai le poil dur) et la vitesse lente ne m'est donc d'aucune utilité et la sensibilité du bouton marche-arrêt est hyper sensible. il faut que je prenne l'habitude de ne plus me raser le pouce sur le bouton...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 SW6700/14 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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11/02/2018

France

France

Plus que satisfait!!!

A l'ouverture du carton j'ai cru un instant que le rasoir était d'occasion avec ce plastique donnant l'illusion parfaite du métal faussement vieilli... ce qui prouve le design hyper réaliste. Je me suis empressé de le recharger pour l'essayer, le site Philips annonce un rasage sans tiraillement même sur une barbe de trois jours, et bien.... c'est vrai même à sec, au delà je conseille quand même d'utiliser une mousse pour pousser jusqu'à une barbe de cinq jours. La tête flexible à souhait reste en permanence en contact avec la forme du visage, ce qui permet un rasage hyper rapide!!! la tête tondeuse est bien pratique pour les pattes, et beaucoup plus précis que la tondeuse du Philips série 7000 que j'utilisais au paravent. Bien que je soit hyper satisfait, je trouve quelques (tout petit) bémols: les voyants sont peu explicites, pour avoir un rasage de près l'utilisation de la vitesse turbo est quasiment imposé (j'ai le poil dur) et la vitesse lente ne m'est donc d'aucune utilité et la sensibilité du bouton marche-arrêt est hyper sensible. il faut que je prenne l'habitude de ne plus me raser le pouce sur le bouton...

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23/01/2018

France

France

très bon produit

Après 2 mois d'utilisation intensive je ne vois pas de point négatif au produit. Je l'ai essayé sur une barbe de 1, 2, 3 jours rien a redire. Le rasoir est léger maniable, n'irrite pas la peau. Comparé à mon précédent je gagne en temps. Pour ce qui est du design, étant donné que je suis un fan de star wars je trouve le modèle vraiment super. Tous les voyant dont celui d'un x-wing ou celui du symbole des rebelles sont vraiment bien fait. Je recommande

Oui, je recommande ce produit

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Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent

  2. Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus que le modèle Philips précédent

  3. 20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+