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Arrêté
Lames SteelPrecision
Capteur Power Adapt
Têtes flexibles 360-D
Tondeuse rétractable intégrée
Les lames SteelPrecision réalisent jusqu'à 90 000 coupes par minute, pour un rasage de près coupant un plus grand nombre de poils par passage**. Les 45 lames hautes performances affûtées sont fabriquées en Europe.
Le capteur intelligent de pilosité faciale détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie modifie automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.
Les têtes entièrement flexibles pivotent à 360° pour suivre les contours de votre visage. Bénéficiez d'un contact optimal avec la peau pour un rasage impeccable et confortable.
4.3
sur 5
3604
Avis
86%
recommandent ce produit
Ben7888
03/08/2026
France
Acheteur vérifié
Excellente coupe.
T.Bonne surprise. Rasage précis et rapide pour tous les types de barbes. Coupe efficace dans les zones les plus compliquées du visage. Nettoyage simple à l'eau. Autonomie satisfaisante.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-21
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-21
izard31
11/07/2026
France
Acheteur vérifié
produit bonne tenue en main silencieux coupe rapide propre sans iritation. tondeuse devrait etre plus grande car pas visible derriere tete de rasage aussi manque de precision .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-06-28
Yaya 34
06/07/2026
France
Acheteur vérifié
Ce produit a beaucoup d’avantages
Très bon rasoir conseillé par un vendeur d’Intermarché, nettoyage facile à passer sous l’eau comme l’indique la description du manuel.
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-19
Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche
Date of Use 2026-05-19
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.