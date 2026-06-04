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Arrêté
Lames Dual Precision NanoTech
Système de suspension ultra-contrôlé
Moteur numérique ultra-rapide
Excellent revêtement SkinGlide
Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.
Pour éviter les tiraillements et inconforts, le Philips S9000 Prestige est équipé d'un système de suspension haute précision qui garantit une position de lame parfaite pour une précision de coupe maximale.
Un nombre maximal de rotations, pour une efficacité maximale. Le moteur numérique le plus avancé de Philips assure un rasage précis, quels que soient le contour du visage et la densité des poils.
4.5
sur 5
2775
Avis
90%
recommandent ce produit
Ulysse 36
04/06/2026
France
Acheteur vérifié
Cela fait une moyenne de 40 ans que j'utilise des rasoirs Philips celui-là exceptionnel parce que c'est une batterie de 3 V qui lui donne une puissance exceptionnel
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-08
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Date of Use 2026-01-08
jc91
15/02/2026
France
Acheteur vérifié
rasoir S9000 prestige
très bon rasoir ; rasage de très près ; nettoyage aisé
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Papou10
06/11/2025
France
Acheteur vérifié
facilité d'emploi
rasage de près, batterie performante, excellente prise en main, excellente sensation surtout en utilisant une mousse à raser, ce qui optimise la glisse ... Que du bonheur !! abandon definitif des rasoirs mécaniques ....
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Cet avis concerne le produit Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.