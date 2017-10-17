Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
S5620/12
Lames MultiPrecision
50 min d'autonomie pour 1 h de charge
Tondeuse de précision SmartClick
Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous pouvez vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage encore plus rapide des zones les plus denses de la barbe avec 10 % de puissance en plus grâce au mode Turbo.
3.5
sur 5
56
Avis
Laserrure14
17/10/2017
France
Acheteur vérifié
très bon produit
très bon produit qualité/prix et efficacité lors du rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5620/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5620/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Olivier777
29/11/2016
France
Acheteur vérifié
Très bon produit - agrément d'utilisation
Ce produit me donne toute satisfaction. Un point d'amélioration cependant : le rasoir gagnerait à l'utilisation avec une matière permettant un meilleur "grip". Le rasoir m'a déjà échappé des mains pour cette raison.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5620/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5620/12 Rasoir électrique 100 % étanche
lepiednoir
11/12/2015
België
Produit sensationnel
Facile d'utilisation autant sur barbe courte que sur barbe de 3 jours sans aucun problème d'irritation quelque soit le cas d'utilisation (mouillé ou à sec)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5620/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5620/12 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation