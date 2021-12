Shaver S9000 Prestige

Lames avec bords ultra-affûtés et robustes pour une précision de rasage ultime

Les lames Dual Precision NanoTech réalisent jusqu'à 165 000 coupes par minute, pour un rasage au plus près de la peau. Bénéficiant désormais du système Guide & Cut et renforcées par des nanoparticules, les 72 lames auto-affûtées présentent des bords acérés ultra-résistants et durables, pour une précision exceptionnelle en permanence.