Un rasage en moins de passages, pour un confort parfait

Notre système de confort parfait vous permet d'obtenir un rasage extrêmement efficace, même sur une barbe plus longue (jusqu'à 7 jours). Ses ouvertures désormais plus larges et rondes saisissent plus de poils par passage. La différence est remarquable : vous bénéficiez d'un confort parfait.