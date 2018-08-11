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Arrêté
Lames ComfortCut
30 min d'autonomie pour 8 h de charge
Brosse nettoyante et tondeuse nez
Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.
Récompenses
4.6
sur 5
5
Avis
100%
recommandent ce produit
Guitou29600
11/08/2018
France
Pratique !!!
Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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Pierrossimmo
11/08/2018
France
Acheteur vérifié
Pratique !!!
Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
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nono300
31/05/2018
France
Acheteur vérifié
tres bon produit mais......
tres bon rasoir dommage il manque une housse de protection
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.