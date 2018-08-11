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  • Un rasage respectueux de la peau
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Arrêté

AquaTouchRasoir électrique 100 % étanche

S5091/50

4.6
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

2 Récompenses

Un rasage respectueux de la peau
Le rasoir AquaTouch vous offre un rasage rafraîchissant tout en protégeant votre peau. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour une meilleure protection.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Un rasage respectueux de la peau

  • Lames ComfortCut

  • 30 min d'autonomie pour 8 h de charge

  • Brosse nettoyante et tondeuse nez

Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

Des contours de têtes arrondis pour mieux protéger la peau

Rasez-vous de près sans vous couper ni irriter votre peau. Les lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau humide - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Les mouvements souples des contours de têtes arrondis permettent un rasage respectueux de la peau

Un rasage confortable sur peau sèche ou humide. Nos têtes équipées de lames ComfortCut aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour la protéger des coupures et égratignures.

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4.6

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

4
2
1

11/08/2018

France

France

Pratique !!!

Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AquaTouch S5091/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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11/08/2018

France

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Acheteur vérifié

Pratique !!!

Rase parfaitement. Simple d'utilisation. Je le recommande !!!

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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31/05/2018

France

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Acheteur vérifié

tres bon produit mais......

tres bon rasoir dommage il manque une housse de protection

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 