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  • Un rasage puissant qui préserve la peau
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Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5588/38

4.3
| (3606) Avis | 86% recommandent ce produit
Un rasage puissant qui préserve la peau
Le rasoir Philips Series 5000 offre un rasage puissant et coupe encore plus de poils par passage.* Grâce à sa technologie avancée SkinIQ, ce rasoir détecte et s'adapte à la densité de votre barbe, pour un meilleur confort cutané.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

avec la technologie SkinIQ

Un rasage puissant qui préserve la peau

  • Lames SteelPrecision

  • Capteur Power Adapt

  • Têtes flexibles 360-D

  • Tondeuse rétractable intégrée

Des performances améliorées à chaque passage

Des performances améliorées à chaque passage

Puissantes et respectueuses de la peau, les 45 lames auto-affûtées SteelPrecision de ce rasoir Philips peuvent effectuer jusqu'à 90 000 coupes par minute pour plus de poils coupés par passage**, et une finition nette et confortable.

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Un rasoir puissant pour dompter les barbes

Ce rasoir électrique est équipé d'un capteur intelligent de pilosité faciale qui détecte la densité des poils 125 fois par seconde. Cette technologie ajuste automatiquement la puissance de coupe pour vous procurer un rasage en douceur et sans effort.

Suit les contours de votre visage

Suit les contours de votre visage

Conçu pour suivre les contours de votre visage, ce rasoir électrique Philips est doté de têtes entièrement flexibles qui pivotent à 360° pour un rasage impeccable et confortable.

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4.3

sur 5

3606

Avis

86%

recommandent ce produit

03/08/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellente coupe.

T.Bonne surprise. Rasage précis et rapide pour tous les types de barbes. Coupe efficace dans les zones les plus compliquées du visage. Nettoyage simple à l'eau. Autonomie satisfaisante.

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-21

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-21

11/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

produit bonne tenue en main silencieux coupe rapide propre sans iritation. tondeuse devrait etre plus grande car pas visible derriere tete de rasage aussi manque de precision .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-28

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/50 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-06-28

06/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Ce produit a beaucoup d’avantages

Très bon rasoir conseillé par un vendeur d’Intermarché, nettoyage facile à passer sous l’eau comme l’indique la description du manuel.

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-19

Cet avis concerne le produit Shaver Series 5000 S5887/10 Rasoir électrique 100 % étanche

Date of Use 2026-05-19

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Tests comparatifs avec le Philips Series 3000.