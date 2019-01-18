Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Lames V-Track Precision PRO
Têtes flexibles dans 5 directions
Anneaux SkinGlide
Tondeuse de précision SmartClick
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision PRO positionnent les poils de votre barbe de 3 jours idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
72 lames auto-affûtées. 151 000 mouvements par minute. Suppression totale des poils, quel que soit leur sens de pousse.
Les anneaux anti-frottements recouverts de micro-billes SkinGlide rendent le rasage plus agréable. Des milliers de petites billes réduisent les frottements et la résistance entre le rasoir et la peau. Ainsi, le rasoir glisse en douceur sur la peau pour éviter les irritations.
4.2
sur 5
35
Avis
85%
recommandent ce produit
Alfonso8491
18/01/2019
España
Bien
Si era más o menos lo que me esperaba por lo que la recomiendo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SW7700/67 Wet and dry electric shaver
Giova78
03/10/2018
Italia
Perfetto
Perfetto nella rasatura anche dopo 3 gg, non crea alcuna irritazione ed molto semplice da usare. Facile la pulizia dopo l'uso e ottimo anche il rifinitore di basette/Baffi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SW7700/67 Rasoio elettrico Wet & Dry
Roonie
10/06/2019
Deutschland
Star Wars Shaver
Rasieren einfach gemacht! Super handling, starker power!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Rase 30 % plus près et en moins de passages que le modèle Philips précédent