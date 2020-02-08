Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Anneaux SkinGlide
Lames GentlePrecision PRO
Tondeuse de précision SmartClick
Les anneaux anti-frottements recouverts de micro-billes SkinGlide rendent le rasage plus agréable. Des milliers de petites billes réduisent les frottements et la résistance entre le rasoir et la peau. Ainsi, le rasoir glisse en douceur sur la peau pour éviter les irritations.
Notre système de coupe bénéficie d'une technologie de protection de la peau conçue pour couper uniquement les poils, en évitant la peau. Les lames en forme de V repoussent la peau, pour un rasage de près tout en douceur, même sur une barbe de 3 jours.
Nos têtes de rasage s'inclinent facilement dans 5 directions afin de suivre en douceur tous les contours du visage et du cou. La pression nécessaire pour se raser de près est légère, ce qui permet de préserver la peau.
Récompenses
4.1
sur 5
2712
Avis
84%
recommandent ce produit
Juanitoelzambo
08/02/2020
France
Acheteur vérifié
Léger, étanche, maniable et super glisse
Je suis client depuis une quarantaine d'années, bonne autonomie de charge, pour une barbe de 3 a 4 jours mouiller les joues a l'eau chaude et une mousse est la bienvenue, pour un rasage impeccable avec les anneaux SkinGlide.
Pour
Léger, charge rapide et bonne autonomie
Contre
Manque un support de rangement avec charge
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7370/41 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7370/41 Rasoir électrique 100 % étanche
MarcoProno
26/01/2020
France
Acheteur vérifié
Douceur pour la peau
Ce n'est pas mon premier rasoir PHILIPS mais c'est mon préféré. Avec lui je ne connais plus le feu du rasoir et c'est vraiment très appréciable. La prise en main est très bonne, le design est très beau, la légèreté est impressionnante, je suis content d'avoir pris ce rasoir. J'ai testé avec une barbe de deux jours, quatre jours, six jours et même huit jours.
Pour
Pas de brulures après le rasage
Contre
Aucuns
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7780/64 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7780/64 Rasoir électrique 100 % étanche
Alain 3034
23/12/2019
France
Acheteur vérifié
Efficace
Il est efficace léger et silencieux et très adapté à mes besoins
Pour
Efficacité
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7710/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7710/26 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Le n°1 de Philips pour les peaux sensibles - par rapport aux autres rasoirs Philips