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Arrêté
Lames V-Track Precision
Têtes ContourDetect 8 directions
Brosse nettoyante et tondeuse de p.
Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.
Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.
Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.
Récompenses
4.2
sur 5
2361
Avis
85%
recommandent ce produit
négatif, aucun
28/01/2022
France
Acheteur vérifié
Bien
Il rase très bien, du premier coup. Il est plus silencieux que mon précédent rasoir électrique. j'aimerais juste trouver l'accessoire pour raser dans les narines et les oreilles. Hélas il ne semble pas disponible avec ce nouveau rasoir.
Pour
Rase très bien
Contre
Un accessoire manquant même en ligne
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche
triton54
05/01/2022
France
Acheteur vérifié
Rasoir très doux pour la peau
Rasoir très doux pour la peau, avec une excellente autonomie de charge.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche
PhPM
29/12/2021
France
Acheteur vérifié
Un vrai bonheur...
...pour la routine désagréable du matin. Rasoir extrêmement doux et efficace, il ne vibre pas, est silencieux, sa charge tient très longtemps, plus d'un mois par ma part, et il se recharge extrêmement vite. Bref du bonheur, j'espère par contre que la tête sera toujours disponible au moment où je devrai la changer... La bonne idée serait que les clients soient prévenus dès que l'absence de fourniture approche...
Pour
Silencieux
Contre
J'espère que la tête sera toujours disponible quand j'en aurai besoin
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9031/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9031/13 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch
Brosse nettoyante SmartClick - par rapport à un nettoyage manuel dans les mêmes conditions, d'après les résultats du test clinique externe réalisé auprès de 30 sujets, 3 heures après le nettoyage.