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Arrêté

Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche

S9090/43

4.2
| (2361) Avis | 85% recommandent ce produit

1 récompense

La perfection à chaque passage
Le rasoir Series 9000 offre notre meilleur rasage à ce jour. La technologie exclusive ContourDetect est d'une efficacité exceptionnelle sur tous les contours de votre visage, tandis que le système V-Track guide les poils afin de leur donner une position de coupe optimale, pour un rasage de près.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus* en un seul passage

La perfection à chaque passage

  • Lames V-Track Precision

  • Têtes ContourDetect 8 directions

  • Brosse nettoyante et tondeuse de p.

Les lames guident les poils afin de leur donner une position optimale pour un rasage de près

Les lames guident les poils afin de leur donner une position optimale pour un rasage de près

Obtenez un rasage parfait. Les lames V-Track Precision positionnent les poils idéalement pour une coupe optimale, quelle que soit leur longueur, et même s'ils sont couchés. Elles coupent 30 % plus près en moins de passages, pour une peau préservée.

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Les têtes s'inclinent dans 8 directions, pour un résultat impeccable

Suivez les contours de votre visage et de votre cou grâce aux têtes ContourDetect qui s'inclinent dans 8 directions. Vous couperez 20 % de poils en plus à chaque passage, pour un rasage de près confortable.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-612383

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 5

2361

Avis

85%

recommandent ce produit

28/01/2022

France

France

Acheteur vérifié

Bien

Il rase très bien, du premier coup. Il est plus silencieux que mon précédent rasoir électrique. j'aimerais juste trouver l'accessoire pour raser dans les narines et les oreilles. Hélas il ne semble pas disponible avec ce nouveau rasoir.

Pour

Rase très bien

Contre

Un accessoire manquant même en ligne

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche

05/01/2022

France

France

Acheteur vérifié

Rasoir très doux pour la peau

Rasoir très doux pour la peau, avec une excellente autonomie de charge.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9181/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

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29/12/2021

France

France

Acheteur vérifié

Un vrai bonheur...

...pour la routine désagréable du matin. Rasoir extrêmement doux et efficace, il ne vibre pas, est silencieux, sa charge tient très longtemps, plus d'un mois par ma part, et il se recharge extrêmement vite. Bref du bonheur, j'espère par contre que la tête sera toujours disponible au moment où je devrai la changer... La bonne idée serait que les clients soient prévenus dès que l'absence de fourniture approche...

Pour

Silencieux

Contre

J'espère que la tête sera toujours disponible quand j'en aurai besoin

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9031/13 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 9000 S9031/13 Rasoir électrique 100 % étanche

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Coupe jusqu'à 20 % de poils en plus par rapport aux modèles SensoTouch

  2. Brosse nettoyante SmartClick - par rapport à un nettoyage manuel dans les mêmes conditions, d'après les résultats du test clinique externe réalisé auprès de 30 sujets, 3 heures après le nettoyage.