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  • Un rasage de près rapide et net
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Arrêté

Shaver series 5000Rasoir électrique 100 % étanche

S5672/41

4.2
| (2259) Avis | 85% recommandent ce produit

2 Récompenses

Un rasage de près rapide et net
Le rasoir Series 5000 vous fait gagner du temps chaque matin, grâce à ses lames MultiPrecision rapides et à ses têtes entièrement lavables.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel*

Un rasage de près rapide et net

  • Lames MultiPrecision

  • Têtes flexibles dans 5 directions

  • Accessoire tondeuse barbe SmartClick

Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau

Les bords arrondis glissent parfaitement pour préserver la peau

Rasez-vous de près sans vous couper ou irriter votre peau. Les lames MultiPrecision aux bords arrondis glissent parfaitement sur la peau pour mieux la protéger.

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Obtenez un rasage à sec confortable ou rafraîchissant sur peau humide grâce au système AquaTec

Rasez-vous comme bon vous semble. Avec le système AquaTec Wet & Dry, vous pouvez opter pour un rasage à sec rapide et confortable, ou vous raser sur peau mouillée - avec du gel ou de la mousse - même sous la douche.

Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Rasage des zones les plus denses de la barbe avec 20 % de puissance en plus

Un rasage encore plus rapide des zones très denses de votre barbe grâce au mode Turbo+ et ses 20 % de puissance en plus.

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Récompenses

  • Award image AWARD-612378
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4.2

sur 5

2259

Avis

85%

recommandent ce produit

28/02/2026

France

France

Acheteur vérifié

Produit exceptionnel

Très surpris par la qualité et l'efficacité du rasage et surtout son étonnante douceur.

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/59 Rasoir électrique 100 % étanche

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5420/59 Rasoir électrique 100 % étanche

22/09/2021

France

France

Excellent produit

il y a un an que j'ai ce produit, j'en suis très content malgré que j'a été obligé déjà de changer les têtes, ayant une barbe assez dure et peau plutôt grasse, sinon je trouve que c'est un très bon rasoir

Pour

Bonne maniabilité

Contre

Têtes vite usées dans mon cas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche

21/08/2021

France

France

Excellent rasoir à sec ou sous la douche

je me rase depuis plus de 4 ans sans problème. Fait maintenant du bruit sauf si je mouille la tête avant de m'en servir...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 5000 S5400/06 Rasoir électrique 100 % étanche

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Protège la peau 10 fois mieux qu'un rasoir manuel - Test réalisé en Allemagne en 2015, après 21 jours d'acclimatation

  2. 20 % de puissance en plus - par rapport à une utilisation sans mode Turbo+