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Arrêté
Anneaux SkinGlide
Lames GentlePrecision
Capteur de densité de barbe BeardAdapt
Programme de rasage personnalisé
Votre rasoir glisse parfaitement, grâce à la technologie de microsphères avancée de Philips. Mettant en oeuvre les principes d'aérodynamique relatifs à la glisse, les anneaux du rasoir sont recouverts de milliers de sphères minuscules qui ressemblent à du verre, pour un confort cutané maximal.
Le rasoir électrique pour les peaux sensibles est doté de lames GentlePrecision pour minimiser les lésions, les tractions ou les passages répétitifs sur votre peau. Même avec une repousse de 3 jours.
Ce rasoir électrique est fourni avec un capteur BeardAdapt qui mesure la densité de votre barbe. Il ajuste ensuite automatiquement la puissance en fonction de la tâche à accomplir. Facile.
4.3
sur 5
621
Avis
86%
recommandent ce produit
FredMZ
11/04/2023
France
Acheteur vérifié
Ce produit est excellent
Il rasé soigneusement et permet d'avoir un visage net. En moins de 4 minutes, le job est terminé.
Pour
Pratique, léger et la recharge tient 1 semaine
Contre
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7930/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7930/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Clairedw
11/07/2019
France
Au top !
Mon mari est ravi : il correspond tout à fait à ses besoins. Le plus : laisse une peau douce et aide à supprimer les poils incarnés. Petit moins (et le seul !) : manque un socle pour le garder debout dans la salle de bain.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche
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Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche
linoune
05/06/2019
France
très efficace et facile à manier , mon père est très ravi de l'avoir
j'ai offert ce rasoir a mon chère papa il est très ravi de l'avoir , il le trouve efficace et rapide et facile à manier
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 7000 S7940/16 Rasoir électrique 100 % étanche
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.