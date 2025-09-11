Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Rasoirs visage
Toutes les séries
Shaver series 7000 Rasoir électrique 100 % étanche
Arrêté
Assistance
S7960/17
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Data Act Document
Manuel d'informations importantes
Tout (15)
Comment retirer la tête de rasage de mon rasoir Philips ?
Quels rasoirs Philips sont compatibles avec le Quick Clean Pod ?
Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
Accessoire barbe réglable RQ111
SH71Têtes de rasage de rechange
Sabot à barbe réglable 1 à 5 mm
ShaversBrosse nettoyante
ShaverTondeuse de précision
ShaversBrosse corps
Anneau de verrouillage pour tête de rasage
Cartouche de nettoyage
Mon rasoir Philips ne fonctionne pas
Mon rasoir Philips est très bruyant
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips
Je ne parviens pas à connecter mon rasoir Philips à l'application GroomTribe
Consultez les conditions de votre garantie et lancez le processus d'échange ou de réparation d'un produit
Garantie
Nos politiques de garantie des produits
Réparation et échange
Faites réparer ou remplacer un produit défectueux
Contacter Philips
Nous sommes là pour vous aider