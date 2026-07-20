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  • Précision supérieure*, confort personnalisé
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Shaver series 9000Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

S9987/59

4.4
| (2375) Avis | 87% recommandent ce produit
Précision supérieure*, confort personnalisé
Découvrez le rasoir le plus intelligent au monde, alimenté par l'IA, le rasoir Series 9000 de Philips. Il coupe les poils au niveau de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut, tandis que la technologie SkinIQ fournit des indications de pression en temps réel afin de protéger votre peau.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Pour un rasage de près exceptionnel, même sur une barbe de 5 jours

Précision supérieure*, confort personnalisé

  • Un rasage au plus près de la peau

  • Lames Dual SteelPrecision

  • Capteur Pressure Guard

  • Têtes flexibles 360-D

  • Jusqu'à 5 ans de garantie******

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Un rasage au plus près de la peau grâce au système de rasage Lift & Cut

Notre technologie rotative unique et brevetée Lift & Cut soulève délicatement le poil à la racine avant de le couper avec précision au plus près de la peau (jusqu'à 0,00 mm de la peau) sans même que les lames ne touchent votre peau.

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Coupe les poils dans toutes les directions grâce aux lames rotatives à 360 degrés

Les rasoirs rotatifs Philips sont spécialement conçus pour s'adapter à la pousse naturelle des poils et les capturer tous, quelle que soit leur orientation, grâce aux lames rotatives à 360 degrés. Les lames Dual SteelPrecision réalisent jusqu'à 150 000 coupes par minute, pour couper plus de poils par passage**.

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Pression toujours optimale grâce au capteur Pressure Guard

Il est essentiel d'exercer la bonne pression pour obtenir un rasage de près qui respecte la peau. Les capteurs avancés du rasoir détectent la pression que vous exercez et le voyant innovant vous indique lorsque vous appuyez trop fort ou trop peu. Pour un rasage personnalisé optimal.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.4

sur 5

2375

Avis

87%

recommandent ce produit

20/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rasoir

J’aime beaucoup ce rasoir qui rase très bien et tout en douceur. En plus agréable à tenir et un beau look

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-15

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9201/33 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-15

07/07/2026

France

France

Acheteur vérifié

Excellent rasoir

Excellent rasoir , il y a quelques années , j avais essayé un Phillips mais trop de rougeurs. De ce fait je le suis retourné sur un braun mais mais au vue des prix de la grille pour changer j ai repris un Phillips 9000 1 et la , le top rasé de très prêt et presque pas de rougeurs qui se calment rapidement . Je vous conseil ce rasoir qui est vraiment parfait .

Pour

Rasé facilement et rapide

Contre

Aucune

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9202/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-06-29

07/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

tres bon produit

a tout le monde car ce produit est est tres recommandale

Pour

Rasages vite et bien

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i9000 Prestige XP9204/30 Rasoir électrique 100 % étanche avec SkinIQ

Date of Use 2026-04-27

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle Philips Series 9000 précédent

  2. Par rapport au rasoir Philips Series 3000, sur une barbe de 3 jours

  3. * Par rapport au matériau sans revêtement

  4. * * Basé sur les utilisateurs du Philips Series S7000 et de l'application Philips Shaving en 2019

  5. * * * Comparaison des débris de rasage après utilisation du liquide de nettoyage par rapport à de l'eau dans la cartouche

  6. * * * * Garantie de 2 ans + extension de 3 ans après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat.​